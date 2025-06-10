Futbol
Mikel Goti, el crack de la Real Sociedad B que apunta al primer equip
El Nàstic haurà de controlar un jugador que enguany ha repartit 4 assistències i ha marcat 13 gols, un d’aquests a Zubieta contra els grana
El Nàstic de Tarragona haurà de tenir un pla específic per aturar a l’estrella de la Real Sociedad B: MIkel Goti. El migcampista de Gorliz és el projecte més destacat del filial del conjunt basc i gairebé té assegurada una plaça del primer equip per competir a Primera Divisió la pròxima temporada.
Goti ha completat la seva millor temporada al Sanse, anotant un total de 13 gols i repartint quatre assistències, unes xifres que, per a un migcampista estan per sobre d’aquesta categoria i que no han estat aconseguides per cap jugador d’aquest perfil en el filial basc. De fet, mitjans que segueixen l’actualitat ja el comparen amb Alexander Isak, jugador suec que va triomfar amb el primer equip abans de marxar al Newcastle anglès.
Goti és un migcampista amb una gran qualitat tècnica i amb molta arribada des de la segona línia, però la seva capacitat golejadora està relacionada amb la seva qualitat en el tir des de la distància. El filial basc és un equip que ha destacat durant tota la temporada per la seva capacitat de marcar des de fora de l’àrea i Goti ha sigut un dels protagonistes.
De fet, el Nàstic ja va patir aquesta qualitat enguany a Zubieta. Goti es va encarregar de posar l’1-1 final contra el conjunt grana amb una gran rematada amb la seva cama esquerra a un parell de metres de la frontal per sorprendre a Alberto Varo.
Projecció al primer equip
La Real Sociedad es va encarregar de deixar ben lligat el futur de Mikel Goti. L’equip basc va pescar a Goti del Bilbao Athletic el 2023. Després de formar-se en les categories inferiors de l’Athletic de Bilbao, el de Gorliz va fer les maletes per anar al filial de l’equip rival.
El seu rendiment aquesta temporada va provocar que fos un habitual en els entrenaments amb el primer equip d’Imanol Alguacil. De fet, va arribar a debutar en Copa del Rei per marcar un gol en la primera ronda contra l’equip valencià Jove Espanyol.
Fa uns mesos, el conjunt txuri-urdin el va renovar fins a 2028. A més, la seva projecció cap al primer equip pot arribar de la forma més natural perquè, precisament, Sergio Francisco, qui va ser l’entrenador del filial les últimes tres temporades, serà el tècnic del primer equip el pròxim curs, i ja sap de primera mà les virtuts del crack del Sanse.
A més, el fet de promocionar és un camí que diversos jugadors del Sanse ja han recorregut. Pablo Marín, migcampista que l’any passat es va enfrontar al Nàstic en dues ocasions, va ser un habitual enguany a La Liga, de la mateixa manera que el lateral Jon Aramburu.
D’aquesta manera, el Nàstic té la tasca de frenar a un jugador que l’any que ve podria estar triomfat en categories superiors, tal com va passar amb Nicolas Jackson. El davanter del Villarreal B que va frustrar l’ascens del Nàstic a Vigo i que, l’any següent va fitxar pel Chelsea anglès.