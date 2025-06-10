Futbol
Enric Pujol i Unai Dufur, el duo dinàmic que s’ha consolidat a la defensa del Nàstic
El juvenil s’ha consolidat en el 'play-off' i Unai Dufur ho ha jugat tot des de l’arribada de Luis César a la banqueta grana
El Nàstic de Tarragona ha tingut un problema en la defensa durant tota la temporada. Durant el curs s’han vist més de set combinacions d’homes a la defensa grana, però, finalment, la nit màgica a Múrcia va graduar la parella fixa a la rereguarda amb Unai Dufur i Enric Pujol.
La fragilitat defensiva del conjunt grana ha obligat a fer diversos cops de timó durant la temporada per buscar la millor solidesa possible. A més, també per trobar la sortida de la pilota. Ara, Dufur i Pujol s’han convertit en la parella definitiva més inesperada i, a les ordres de Luis César Sampedro, ha tancat dues porteries a zero, una amb Dani Rebollo i l’altra amb Alberto Varo.
Enric Pujol es va graduar a l’estadi Enrique Roca. El jugador del filial del Nàstic va repetir la titularitat en el play-off i va complir amb bona nota en un escenari atípic amb més de 31.000 persones en contra. El de Gandesa va mantenir el seu caràcter i seguretat per no dubtar en cap xoc contra l’atac del Real Murcia. Va ser un partit d’exigència, primer per l’ambient, segon pel fet de ser un partit decisiu en el pitjor escenari i, finalment, per la més de mitja hora de patiment en la qual la defensa grana va haver de treure aigua com va poder per aguantar les escomeses del Murcia.
Pujol va debutar en el darrer partit de lliga contra l’Arenteiro. Va tenir més de vint minuts per mostrar-se i va apuntar maneres. Luis César va seguir el jugador durant els entrenaments i va tenir ben clar que era el seu home a la rereguarda al play-off. El de Gandesa va aprofitar la seva oportunitat i va passar de ser un home important amb el Juvenil A del Nàstic a convertir-se en un dels centrals fixes, deixant Antonio Leal a la banqueta a la fase de promoció d’ascens.
El retornat
Al costat d’Enric Pujol també hi ha hagut un jugador inesperat en aquest tram final de la temporada. Unai Dufur és l’altre fix d’una demarcació que enguany no ha tingut propietari. Des de l’arribada de Luis César a la banqueta del Nàstic va haver-hi un gir inesperat en el destí del central navarrès. Dufur va passar de ser el cinquè central en la llista de prioritats a ser-hi al capdavant. De fet, Dufur és un dels pocs jugadors que sempre ha estat a l’onze inicial amb el tècnic gallec.
El navarrès va començar el curs com el fix de la defensa, però les seves actuacions irregulars el van enviar a la banqueta a la segona volta. Des del gener, Dufur només havia jugat sis partits i només dos com a titular. Óscar Sanz i Gorka Pérez el van superar en la llista de prioritats, fins a l’entrada de Luis César. Amb el tècnic gallec el navarrès és el titular i ha mostrat actuacions de nivell per merèixer aquesta posició. A més, en aquests dos partits de play-off ha mostrat una cara renovada amb contundència en les seves accions i pocs dubtes.
El Nàstic va saber patir en els dos partits de play-off contra el Real Murcia i gran part del mèrit ve per l’actuació d’aquest duo dinàmic que s’ha convertit Enric Pujol i Unai Dufur. Dissabte a les 20.30 h, els dos centrals apunten a repetir en el primer partit contra la Real Sociedad B.