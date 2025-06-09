Futbol
El Nàstic ja frega el ple total per al duel final contra la Real Sociedad B
Només queden algunes localitats a la grada superior de Preferent
El Nàstic està a punt de penjar el cartell de “sold out” per al transcendental partit de tornada de la final del play-off d’ascens a Segona Divisió davant la Real Sociedad B. Fonts del club han confirmat aquest matí que només queden disponibles unes poques localitats a la zona superior de Preferent.
Aquest anunci contradiu les informacions que havien circulat en les darreres hores, les quals afirmaven erròniament que les entrades ja s’havien exhaurit a causa d’un problema tècnic amb la web de venda. Des del club s’ha aclarit que en cap cas s’havien esgotat totes les localitats en aquell moment.
Amb la resposta massiva de l’afició grana, que no ha fallat en cap de les cites importants d’aquesta temporada, tot apunta que el Nou Estadi Costa Daurada viurà avui mateix un nou ple absolut. S'espera que el club pugui anunciar el ple total aquest mateix vespre.