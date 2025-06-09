Futbol
Ja es coneixen els horaris de la final del Play-off d'ascens del Nàstic a Segona
Els granes rebran al filial basc a Tarragona dissabte a les 20:30 h i l'eliminatòria es clourà diumenge 22 a les instal·lacions de Zubieta
Ja s'han publicat els horaris dels partits de l'eliminatòria final entre el Nàstic i la Real Sociedad B per l'ascens a Segona Divisió. Els granes s'enfrontaran al filial Txuri-urdin que serà l'últim rival a batre per aconseguir l'anhelat objectiu.
El partit d'anada es disputarà a Tarragona. El Nou estadi Costa Daurada serà l'escenari del partit el dissabte 14 de juny a les 20:30 hores.
Una setmana després, el diumenge 22, el Nàstic visitarà les instal·lacions de Zubieta per tancar una temporada que pot ser històrica. El partit es disputarà a les 20 hores.