Futbol
La Real Sociedad B, rival del Nàstic en la final del play-off
El filial basc va superar al Mérida després de perdre 0-1 i passar com a segon classificat amb l'eliminatòria igualada
El Nàstic ja sap qui serà el seu darrer rival en el camí a Segona. El filial basc va superar al Mérida i s'enfrontarà al Nàstic a la final del play-off d'ascens. Després de la victòria èpica contra el Real Murcia, els de Luis César hauran de superar un filial per pujar de categoria.
La Real Sociedad B va patir de valent per pujar. Va caure per 0-1 contra el Mérida i van haver de jugar la pròrroga amb l'eliminatòria igualada amb un home menys. El Sanse va aguantar els minuts en inferioritat i va deixar el marcador amb un 0-1 final que va ser l'1-1 en el global de l'eliminatòria. L'empat els va afavorir, com a millor classificat (tercer) que el Mérida (quart).
D'aquesta manera, el Nàstic i la Real Sociedad B es donaran cita la setmana que ve al Nou Estadi Costa Daurada i el cap de setmana del 21 i 22 de juny a Zubieta.