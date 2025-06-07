Futbol
Matar o morir, el Nàstic contra tots a l'estadi Enrique Roca
El conjunt grana està a unes hores de decidir el seu destí. Ha de guanyar el Real Murcia per passar de ronda
Els gladiadors de Tàrraco i l'Antiga Roma deien "Ave Caesar, morituri te salutant". En altres paraules, "Salve César, els que moriran et saluden". Ara, comandats per Luis César, el conjunt grana es vestirà de verd el dia en el qual es decideix si està permès continuar somiant. No en queda una altra, sortir a l'arena i matar o morir. S'ha de guanyar al Real Murcia per continuar viu en la lluita per l'ascens de la categoria.
Avui, a les 20.30, començarà la lluita a l'Estadi Enrique Roca. Més de 30.000 persones s'esperen a la graderia, un miler d'ells seran del Nàstic. D'altra banda, a la pantalla del Parc Francolí, un altre miler, com a mínim, donaran suport a distància. Després de l'1-1 al Nou Estadi, al Nàstic només li val la victòria, perquè un empat donaria el passi al Murcia. Això sí, serà el xoc del pitjor local contra el pitjor visitant, perquè el Nàstic no guanya des de l'1 de febrer.
En la prèvia del partit, Luis César esperava un Real Murcia que «sortirà amb molta energia, intentant connectar amb la seva afició». D'altra banda, per la part del seu equip, César apuntava que «hem analitzat les errades i crec que estarem millor a Múrcia». Pel que fa al partit, Luis César subratllava que «m’agrada el futbol amb control i progressió. No vull un partit d’‘handbol jugat amb els peus’, d’àrea a àrea. Cal trobar l’equilibri: ni només tenir la pilota sense atacar, ni només atacar sense control».
Del Nàstic han sortit cinc autocars que arribaran cap a les 18 hores a l'estadi Enrique Roca. S'espera un gran ambient amb una fanzone de l'equip murcià. Les espases ja estan afilades. Només falta que arribi l'hora de sortir a l'arena.