Futbol
Xisco Campos: «De l’ascens que vaig viure amb el Nàstic no me n’oblidaré mai a la vida»
L’excapità del Nàstic recorda a Diari Més com va ser l’històric ascens d’ara fa deu anys
El darrer dissabte es van complir deu anys del darrer ascens del Nàstic. Vostè era el capità. Com es va sentir?
«És un moment que no me n’oblidaré mai. Era l’únic que quedava de l’equip que va baixar de Segona Divisió i per a mi era un repte personal tornar al futbol professional amb el Nàstic. Cada any sempre hi ha algú per les xarxes socials, excompanys o amics que em recorden el que vam fer el dia de l’ascens i dissabte també va passar, és una data per a la història del club».
Què recorda d’aquell 'play-off'?
«Era un format diferent. Llavors, com a primers no pujàvem de forma directa, sinó que havíem de guanyar una eliminatòria. Tenies la tranquil·litat que, en cas de perdre, hi havia una segona oportunitat, però havíem d’aprofitar la primera. Després de saber el sorteig, vam sentir que no seria fàcil, però la veritat és que vam fer una eliminatòria bastant solvent».
El Huesca va celebrar llavors enfrontar-se contra el Nàstic.
«Sí, perquè també podia tocar el Cádiz o el Oviedo. Amb el temps he sabut de jugadors que estaven allà que el missatge del míster Luis Tevenet era celebrar sempre toqués qui toqués. Això sí, llavors recordo que vam pensar que estaven celebrant haver pujat abans de jugar contra nosaltres. Va ser una motivació i els vam fer algun comentari en el túnel de vestidors abans de sortir al duel».
Aquell 'play-off' va ser similar a aquest perquè també va arribar després d’un pal molt gran, llavors el de Llagostera.
«Els cops tan durs i els fracassos a l’esport fan madurar. Si ho gestiones bé és un avantatge. A nosaltres ens va costar al principi, amb l’acumulació de ràbia i tensió, però poc a poc va ser un foc que ens va ajudar molt en el play-off».
També va jugar al Real Murcia abans d’arribar al Nàstic.
«Sí. És una ciutat molt futbolera en la qual l’objectiu és pujar. És prioritari, és la seva necessitat i jugant a casa crec que serà un partit molt bonic de veure».
Coneix a Luis César, va coincidir amb ell. Què pot dir de l’entrenador?
«Va ser l’entrenador quan vaig arribar a Tarragona. Vaig aprendre molt d’ell i del seu caràcter i li desitjo el millor».
Què és de Xisco Campos ara?
«Formo part del cos tècnic del primer equip del Mallorca. Intento ajudar al màxim als futbolistes i a controlar qualsevol detall que pugui ajudar als jugadors».
Quan es va acomiadar va dir que tornaria al Nàstic. Encara pot passar?
«El Nàstic sempre serà la meva casa, és un club al qual sempre estaré agraït. Vaig jugar sis anys, i això en el futbol d’ara és difícil. Els meus fills són de Tarragona, qui sap el que pot passar en el futur».