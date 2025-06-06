Futbol
El Nàstic, l’Olympique de Marsella, el Valencia CF i l’Al Jazira disputaran un torneig de pretemporada a Tarragona
El Nou Estadi Costa Daurada serà escenari principal d’aquest prestigiós torneig internacional de pretemporada del 24 al 29 de juliol
Tarragona es convertirà aquest estiu en un dels epicentres del futbol europeu amb la celebració de l’AirCup 2025, un torneig internacional de pretemporada que viurà la seva primera edició entre el 24 i el 29 de juliol. El Nou Estadi Costa Daurada serà la seu principal de la competició, que també comptarà amb un partit al Nou Estadi Nacional de la Federació Andorrana de Futbol.
Els equips participants seran l’Olympique de Marsella, el Valencia CF, l’Al Jazira Club dels Emirats Àrabs i el Gimnàstic de Tarragona, que exercirà com a club amfitrió. Seran quatre partits de màxim nivell, tres dels quals es disputaran al Temple grana.
Els horaris dels enfrontaments són els següents:
- Al Jazira – Nàstic: 24/07/2025, 20.30 h, Nou Estadi Costa Daurada
- Olympique de Marsella – Al Jazira: 26/07/2025, 20 h, Nou Estadi Nacional FAF (Andorra)
- Nàstic – Valencia CF: 27/07/2025, 20.30 h, Nou Estadi Costa Daurada
- Valencia CF – Olympique de Marsella: 29/07/2025, 20.30 h, Nou Estadi Costa Daurada
Les entrades estaran disponibles a partir del 15 de juny i es podran adquirir exclusivament en línia.
Un torneig amb valors
Més enllà de la vessant esportiva, l’AirCup 2025 destaca pel seu caràcter innovador i sostenible. Pensat com una eina de preparació de cara a l’inici de temporada, el torneig aposta també per la recuperació física dels jugadors i la conscienciació ambiental, integrant un enfocament ecorresponsable per impulsar bones pràctiques dins del món del futbol.