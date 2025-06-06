Exjugador del Nàstic i del Real Murcia
Entrevista
Gerard Oliva: «L’afició del Murcia és espectacular si va bé, però si no, són molt crítics»
El davanter de Riudecanyes explica a Diari Més la seva experiència quan va formar part al Real Murcia i va viure un play-off
Va estar present al Nou Estadi en el partit d’anada. Com el va veure?
«Va ser un partit típic de play-off en el qual ningú vol prendre mal. Crec que el Real Murcia va venir amb l’objectiu d’aguantar el resultat i al Nàstic li van faltar arribades al principi. Després amb la sortida de Pablo l’equip va estar més atrevit».
Vostè ja va viure una fase d’ascens amb el Nàstic. Com se sent per a un jugador?
«Són els partits que tots volem jugar. El nivell de motivació és molt alt, però també hi ha aquest punt que se solen veure duels en el qual ningú vol cometre una errada. M’espero aquest diumenge un partit amb un guió similar i al Nàstic li espera un estadi ple amb 30.000 persones segur».
Va formar part del Real Murcia un any després del descens administratiu.
«Sí. El Real Murcia té una massa social enorme i llavors, estava enfadada per aquest succés. Després d’anys a Primera i a Segona, veure’s en una categoria inferior feia la sensació que havíem de guanyar 4-0 tots els partits. La pressió era elevada».
També va jugar un play-off com a jugador del Real Murcia el 2015. Com va ser?
«Recordo durant l’any veure partits amb l’estadi ple i en el play-off contra l’Hércules estava ple fins a la bandera. És una bogeria. A ells els hi va la vida l’ascens i així ho transmeten. Jugar el play-off està molt bé, però allà s’ha de pujar, no queda una altra. El Nàstic pot esperar que sigui una bogeria des de la rebuda fins a l’ambient dins de l’estadi. Potser en viurà un de similar al de l’any passat al camp del Málaga».
Què pot esperar el Nàstic de la pressió de l’estadi Enrique Roca?
«De la mateixa manera que si la cosa va bé, són espectaculars, si no va tan bé són molt crítics. L’afició del Murcia sol estar molt a sobre dels jugadors i no dubta a mostrar el seu malestar. En qualsevol altre moment de la temporada, podria dir que si el Nàstic comença marcant, se sentirien xiulets des de la grada a la mitja part. Aquest dissabte, en un play-off, no crec que passi».
En aquell play-off vau empatar 1-1 a l’anada i vau perdre 0-1 a l’estadi Enrique Roca. Al Nàstic ja li vindria bé que es repetís la història.
«Tant de bo passi i es repeteixi perquè el Nàstic és un equip que ha de ser a Segona Divisió. És un club al qual el tinc molta estima i sé que per estructura, per nom i per la ciutat i per tot és d’una categoria superior. S’ho mereix tothom i més després del pal de l’any passat».
Ara, Gerard Oliva és una estrella del Rayo de Barcelona a la Kings League. Com és l’experiència?
«És un altre món. Veig l’experiència com una bona manera de continuar vinculat al futbol en els darrers anys de la meva carrera, però amb menys entrenaments i sobretot menys desplaçaments, que era la part més negativa d’aquest esport [riu]. Penso que és un format atractiu, hi ha molta competitivitat i gaudeixo molt del format. A més, em sorprèn molt sobretot a nivell de xarxes. Per exemple, no fa molt vaig ser MVP de la jornada i les meves xarxes es van omplir de missatges de suport».
Ara mateix és als Estats Units participant amb un torneig amb l’Atlético de Madrid.
«Sí, és un torneig de 7x7 i jugo amb exjugadors de l’equip com Godín i Miranda i a mi també em van convidar. És una bona experiència, però espero no perdre’m el partit de tornada del Nàstic [riu]».