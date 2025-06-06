Futbol
Calor intensa a Múrcia per al partit decisiu del Nàstic: s’esperen al voltant de 30 °C a l’hora del xiulet inicial
Més enllà de l'onze del Real Murcia, els futbolistes granes lluitaran també amb una altra amenaça: un clima complicat
El Nàstic afronta aquest dissabte al vespre (20:30 h) el partit de tornada de la semifinal del play-off d’ascens a Segona Divisió amb un rival complicat… i una altra amenaça: la calor.
Segons les previsions meteorològiques, a l’hora del xiulet inicial a l’Estadi Enrique Roca de Múrcia, el termòmetre marcarà prop de 30 graus, una temperatura que pot condicionar el ritme del partit i l’estat físic dels jugadors. L’ambient serà càlid i sec, propi d’aquestes dates al sud-est peninsular, i l’alta temperatura es mantindrà durant bona part de l’enfrontament.
Amb una plaça a la final en joc i el termòmetre amenaçant de pujar, el Nàstic tindrà una missió doble: resistir la calor i guanyar el partit per seguir somiant amb l’ascens.