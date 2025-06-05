Play-off
Tarragona es tenyirà de grana aquest dissabte amb activitats familiars, música en directe i fan zone al Parc Francolí
L’Espai Nàstic oferirà una gran prèvia per animar l’equip abans del partit de play-off d’ascens, que es podrà seguir en directe des de la pantalla gegant instal·lada
Tarragona escalfa motors per viure una jornada històrica de futbol i passió grana. Aquest dissabte 7 de juny, l’Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà una pantalla gegant a l’Espai Nàstic del Parc Francolí per seguir en directe el partit de tornada del play-off d’ascens a Segona Divisió entre el Nàstic i el Real Murcia.
La festa començarà a les 18 hores amb una tarda plena d’activitats per a tota la família. A les 18.30 h, els cantautors Jomiv i El Lleig oferiran dues actuacions musicals a l’escenari de l’Espai Nàstic. A més, els aficionats podran gaudir d’una fan zone amb pintacares amb els colors del club, un photocall amb la silueta d’un jugador grana, i una barra amb servei de menjar i begudes.
Cap a les 19.15 h, arrencarà la prèvia del partit amb la periodista Laura Casas i l’speaker del club, Rubén Bladé. Serà un moment per reviure els millors instants de la temporada i reconèixer figures destacades vinculades al Nàstic.
A les 20.30 h es donarà el tret de sortida al partit decisiu, amb connexió en directe amb els periodistes Tere Ortega i Jordi Blanch de Tarragona Ràdio, desplaçats a l’estadi del Real Murcia.
L’Espai Nàstic també incorporarà un Punt Lila i Arc Iris, impulsat per la conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, per informar i assessorar sobre violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques, reafirmant el compromís de la ciutat amb la inclusió i el respecte.