Pobla de Mafumet
David Escandell deixa de ser l'entrenador de la Pobla de Mafumet
L'entrenador tanca l'etapa al filial grana en una posició delicada en la qual el club pot descendir a Primera Catalana
El tècnic David Escandell deixa de ser l'entrenador de la Pobla de Mafumet. L'entrenador, juntament amb el cos tècnic Gerard Bes i Marc Rivas s'acomiaden de la banqueta del filial del Nàstic després d'un tram final de temporada decebedor.
La Pobla de Mafumet depenia d'ella mateixa per tancar la permanència a la Lliga Elit, però la derrota contra la Rapitenca a l'última jornada els ha posat a tocar de l'abisme a la dotzena posició. De fet, el filial del Nàstic encara pot baixar a Primera Catalana amb un descens compensat si el Badalona o el Girona B no aconsegueixen pujar a Segona Federació. D'aquesta manera, seria el segon descens compensat consecutiu del conjunt pobletà i el retorn als inferns de Primera Catalana, una categoria que no trepitja des de l'any 2007.
David Escandell va entrar a la meitat de temporada per substituir Manel Cazorla amb l'objectiu de salvar la categoria i apropar-se al play-off d'ascens a Tercera Federació, objectiu marcat a l'inici de la temporada. En 11 partits, Escandell ha assolit 4 victòries, 3 empats i 4 derrotes, un balanç insuficient per assegurar-se de primera mà la continuïtat a la lliga Elit, com sí que ha fet l'altre equip tarragoní, la UE Valls.
El filial del Nàstic es manté en standby a l'espera de saber si s'executa la condemna del descens, un fet que no se sabrà de ben cert fins al cap de setmana del 21 o 22 de juny.