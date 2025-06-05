Futbol
Alonso de Ena Wolf xiularà el Real Murcia-Nàstic
El col·legiat aragonès ja ha dirigit dos partits dels grana aquesta temporada, sumant una victòria i una derrota fora de casa
El Nàstic ja sap quin serà l'àrbitre del partit decisiu contra el Real Murcia d'aquest dissabte a les 20.30 hores. Alonso de Ena Wolf, de 32 anys, serà l'encarregat de xiular el duel a l'Estadi Enrique Roca. Aquesta no serà la primera vegada que el col·legiat aragonès xiularà al conjunt, perquè aquesta temporada ja ho ha fet en dues ocasions, amb una victòria i una derrota.
El partit més recent va ser ara fa un mes. De Ena Wolf va ser l'encarregat de xiular la derrota del Nàstic al camp de l'Andorra per 1-0. En aquell duel, el col·legiat no va xiular un gol dubtós en contra del Nàstic i tampoc un penal clar sobre David Concha a favor del conjunt grana. Aquesta va ser la primera derrota que va patir el Nàstic amb el col·legiat aragonès al xiulet perquè, en temporades anteriors, sumava una ratxa de tres empats i dues victòries. Una d'aquestes també va ser aquesta temporada, concretament el 0-2 al camp del Barça Atlètic al mes de novembre.
El col·legiat aragonès xiula habitualment al grup 1 de Primera Federació i enguany no ha dirigit cap partit del Real Murcia. De fet, l'últim que va xiular als murcians va ser la temporada 2022/2023 en un duel al camp del Sabadell que va acabar amb 0-0 i 11 targetes grogues, la majoria per als arlequinats.
De Ena Wolf estarà acompanyat de David Rubio Gómez i Enrique Acero Pradera com a àrbitres assistents i Jorge Lájara Tárraga com a quart àrbitre.