Tinky-Winki, Dipsy, Laa-Laa… ¡Pol!: la curiosa presentació d'un exjugador grana en un equip d'Anglaterra
El petit dels Valentín és nou jugador del Preston North End de la Championship, la Segona divisió anglesa
Pol Valentín va debutar amb el primer equip del Nàstic la temporada 2017/18 sota les ordres de Rodri. Des d’aleshores, es va guanyar un lloc a l’onze titular grana gràcies al seu rendiment com a lateral dret, una posició on va recordar sovint al seu germà Gerard, per la seva potència física, velocitat endiablada i capacitat de generar perill des del flanc dret.
Després de la seva etapa al Nàstic, va passar per diversos equips espanyols com el València Mestalla, el Fuenlabrada i l’Sporting de Gijón, abans d’emprendre una nova aventura a l’estranger, concretament al Sheffield Wednesday, de la competitiva Championship anglesa.
Ahir, el Preston North End, club de la mateixa categoria, va anunciar la incorporació de l’exjugador grana d’una manera ben original i divertida. L'equip del nord-oest d’Anglaterra va utilitzar la popular cançó dels Teletubbies per fer un joc de paraules en la seva presentació. Després d'esmentar els personatges del programa infantil —Tinky Winky, Dipsy i Laa-Laa—, el vídeo acabava amb l’aparició de Pol Valentín, vestit amb la samarreta del club, pronunciant el seu nom: "Pol", completant així la llista i presentant-se com a nou jugador del Preston.
Aquest curiós anunci ha tingut molt ressò a les xarxes socials, generant reaccions diverses i opinions de tota mena entre els aficionats.