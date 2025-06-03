Futbol
La pressió, el principal factor que juga en contra del Real Murcia al seu estadi
El conjunt de Fran Fernández va tancar la fase regular amb un triomf contra l'Algeciras entre xiulets
El Real Murcia és l’únic equip del play-off d’ascens que no ha aconseguit que el seu estadi sigui un fortí aquesta temporada. El principal factor que juga en contra dels murcians és la mateixa pressió del seu estadi.
Això va quedar palès en el darrer partit de lliga contra l’Algeciras. El conjunt murcià va aconseguir la victòria per 2-1 amb un penal en el descompte, però va haver de patir el seu estadi. Segons van apuntar els mitjans locals, quan l’Ibiza golejava el Ceuta i assaltava la segona posició, els aficionats locals castigaven el seu equip amb xiulets i nerviosisme cada vegada que el conjunt visitant s’apropava a la porteria de Gazzaniga.
L’estil del conjunt entrenat per Fran Fernández s’ha basat durant tot el curs amb poder defensiu en bloc baix i aprofitar oportunitats al contraatac. Això ha deixat resultats curts en la majoria dels duels i no ha acabat d’entrar en comunió amb l’afició. A més, un altre factor ha sigut la garrotada de no assolir la primera posició. Després de lluitar amb el Ceuta per l’ascens directe durant tot el curs, van acabar perdent aquest privilegi amb una ratxa de derrotes a casa.
L’1 de febrer, la mateixa data de la darrera victòria del Nàstic a domicili, el Murcia va iniciar una mala dinàmica de tres derrotes consecutives a casa. Primer amb un 0-1 contra l’Alcoyano i després dos 0-2 contra el Sevilla Atlético i l’UD Ibiza que van allunyar als de Fran Fernández de la primera plaça. Finalment, va ser l’empat a zero contra l’Antequera a l’Enrique Roca el que va certificar l’ascens al Ceuta.
En ratxa
És una realitat que el Murcia és el pitjor local del play-off, però això no vol dir que és un rival extremadament vulnerable. De fet, el Real Murcia arriba a l’eliminatòria invicte des del 2 de març.
La derrota contra l’Ibiza va ser l’última patida a casa i, des de llavors, el Murcia ha acumulat tres victòries i tres empats. A més, en aquests sis partits, només ha rebut dos gols mentre que han aconseguit anotar-ne set. De fet, hi ha una tendència que es manté durant tot el curs és que sempre que el Murcia ha marcat, com a mínim ha rascat un empat.
Malgrat que en els darrers tres partits els murcians no han convençut amb el seu joc, sí que han aconseguit resultats que l’han assegurat la segona plaça.
Dissabte es promet que l’Enrique Roca sigui una olla de pressió en el qual el Nàstic haurà de sobreviure i, fins i tot, pot convertir en una arma en el seu favor.