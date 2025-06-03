Futbol
Murcia - Nàstic: El pitjor local contra el pitjor visitant
El Nàstic haurà de trencar una maledicció sorgida el passat l’1 de febrer per passar a la final del 'play-off' d’ascens
El passat dissabte el millor local i el millor visitant van xocar al Nou Estadi Costa Daurada. El Nàstic i el Real Murcia van deixar l’eliminatòria oberta amb un empat a un gol, tot i que el resultat és més dolç per als murcians que per als tarragonins. Només un equip mantindrà viu el seu somni de l’ascens aquest dissabte a les 20.30 hores a l’estadi Enrique Roca, i serà el victoriós del xoc entre el pitjor visitant contra el pitjor local de tots els equips del play-off d’ascens.
El Nàstic de Luis César no va aconseguir imposar-se al conjunt murcià allà on és fort. El dissabte, al conjunt grana li va faltar la mossegada i la valentia marca de la casa en els partits al Nou Estadi. Els grana no van poder trobar l’escletxa a un Real Murcia concentrat en defensar en bloc baix i aprofitar el gol aconseguit fins que va aparèixer Pablo Fernández. L’asturià va aixecar al conjunt grana i iguala l’eliminatòria. Això sí, després de cremar la bala del Nou Estadi, el Nàstic està obligat a trencar una maledicció sorgida ara fa cinc mesos: guanyar fora de casa.
El gran dèficit d’aquesta temporada han sigut els partits lluny del Nou Estadi. En tot el curs, els grana només han guanyat 4 partits –tres d’aquests contra filials– han empatat sis i n’han perdut nou encontres. Aquests números han sigut una llosa durant tot el curs, i un dels principals motius que es va donar en l’acomiadament de Dani Vidal.
El Nàstic es presenta com el pitjor local perquè el darrer partit que va guanyar va ser l’1 de febrer amb un 0-1 contra el Celta Fortuna a Balaídos. Des de llavors, els grana han sumat tres empats i quatre derrotes, i en cap d’aquestes el conjunt grana va convèncer amb el seu joc. De fet, només en el duel contra el Zamora l’equip es va aixecar, però va acabar acceptant l’empat amb una errada en el temps de descompte.
Guanyar un partit
Per trencar aquesta maledicció i passar a la final el Nàstic només ha de guanyar un partit. Amb l’arribada de Luis César a la banqueta, els tarragonins només han tingut un duel a domicili i va ser l’empat a dos contra la Segoviana que va ser vàlid per classificar l’equip per al play-off. Aquell va ser un partit per a l’oblit, segons les declaracions del tècnic gallec, però també va ser un encontre preparat amb només quatre entrenaments.
Si una idea ha subratllat Luis César durant cada postpartit, és que l’equip aprèn en cada encontre. De fet, això s’ha vist en els tres partits del tècnic gallec a les regnes del Nàstic, perquè cap ha tingut el mateix guió. Ara, s’haurà d’adaptar a un rival que tampoc ha trobat aquest curs la millor versió en el seu estadi.
El Real Murcia es presenta com el rival menys sòlid a casa d’entre tots els equips que juguen el play-off d’ascens. Amb un total de 8 victòries, sis empats i cinc derrotes, els murcians serien onzens en el seu grup en una hipotètica classificació on només comptessin els punts aconseguits com a local.
Escenari diferent
El tècnic Fran Fernández va destacar en el postpartit que el duel a l’Enrique Roca «serà un partit diferent. Amb la nostra gent donarem una mica més». D’altra banda, Luis César també va prometre una sacsejada: «Com a cinquens hem de guanyar el partit i a això anirem». El pitjor local i el pitjor visitant xocaran dissabte i serà el que millor evolucioni qui assolirà el bitllet a la final.