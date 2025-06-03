Futbol
19 anys del miracle grana amb Luis César a la banqueta
El 3 de juny de 2006, el Nàstic segellava l’ascens a Primera amb un empat a Jerez que encara perdura en la memòria de l’afició
El 3 de juny de 2006, el Nàstic de Tarragona empatava 0-0 a l’estadi de Chapín, a Jerez de la Frontera. Aquell punt no era un més: significava l’ascens matemàtic a la Primera Divisió, la màxima categoria del futbol espanyol, 56 anys després de la darrera presència. Al capdavant de l’equip hi havia Luis César Sampedro, l’artífex d’aquella gesta.
Avui, exactament 19 anys després, el tècnic gallec torna a ocupar la banqueta del Nàstic, amb un nou repte majúscul: guiar l’equip cap a un nou ascens, aquesta vegada des de la Primera RFEF fins a la Segona Divisió, l’anhel de l’afició grana.
El club ha commemorat aquest aniversari amb una publicació a les xarxes socials, acompanyada d’imatges emotives d’aquell dia històric: una afició desbordada d’alegria, jugadors celebrant sobre la gespa, l'antic president Josep Maria Andreu aplaudint i un Luis César visiblement nerviós seguint el transcurs del partit des de la banda.
La temporada 2005/06 també guarda un curiós paral·lelisme amb l’actual: el Nàstic va enfrontar-se al Real Murcia a Segona Divisió i el va derrotar tant a l’anada com a la tornada. Al Nou Estadi, els grana van remuntar el 0-1 inicial de Richi amb gols d’Irurzun, Merino i Diego Torres. I a l’antiga Condomina, un penal transformat per Abel Buades al tram final va segellar el 0-1 definitiu contra un Real Múrcia en el que ja jugava un jove Pedro León, que dos dècades després encara és un dels referents de l’equip.
Un resultat idèntic al que aquest dissabte permetria al Nàstic eliminar el conjunt murcià i classificar-se per a la final del play-off d’ascens, després de l’empat 1-1 de l’anada. La nostàlgia esperona l’esperança de repetir la gesta davant del majúscul repte de conquerir la capital murciana.