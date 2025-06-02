Futbol
Enric Pujol aprova amb nota un curs exprés de pressió
El jove central va passar de debutar jugant 20 minuts a ser titular en la semifinal d’un play-off d’ascens
El Nàstic de Tarragona ha trobat un central de futur... i present. En l’onze ple de canvis de Luis César va haver-hi una forta aposta que va sorprendre a tothom. El jove central Enric Pujol va passar de debutar jugant vint minuts en el darrer partit de lliga a fer el salt a l’onze titular en una semifinal de play-off d’ascens contra tot un Real Murcia. El de Gandesa va viure tot un curs exprés de pressió i la realitat és que va complir amb nota.
Fa quatre partits que l’eix de la defensa va variant a cada onze. El passat dissabte va ser el torn d’Enric Pujol i el central de Gandesa va aguantar el torcebraç. Al costat d’Unai Dufur, Pujol va mostrar solvència i serietat en tots els duels amb la sensació de veterania de la resta de companys d’aquesta demarcació. En el primer tram del partit, fins i tot, no va tenir por en apuntar-se a l’atac. D’ell va arribar la primera acció de l’encontre després d’intentar rematar una falta lateral per després deixar el tir a Roberto Torres.
En el treball defensiu va complir malgrat no ser excessivament exigit. Això sí, va haver de sortir en la fotografia del gol murcià. Pujol, avançat amb la resta de la línia, es va veure superat amb un centre des del mig del camp a la seva esquena. Amb bones intencions, es va allargar al màxim per interceptar la pilota, però la seva estirada només va servir per acomodar l’esfèric a Flakus que, davant de Dufur, va deixar en safata el gol amb un cop d’esperó cap a Pedro Benito.
Amb tot, aquesta acció no va embrutir l’actuació del jove central, que va tenir temps per salvar la situació a la segona meitat. En una nova transició del Real Murcia, Enric Pujol va tenir l’esforç d’igualar la velocitat del davanter murcià i llençar-se a terra dins de l’àrea per treure-li la pilota de la bota sense cometre penal. En una nova acció, també va mostrar el seu caràcter a l’hora de guanyar duels i aguantar la pilota davant la pressió rival. De fet, no se’l va veure signes de dubte en cap moment del partit per a un jugador que, fa unes setmanes, només jugava amb el Juvenil A.
Un somni fet realitat
Fa una setmana, després de debutar vint minuts en el darrer partit de lliga contra l’Arenteiro, Enric Pujol va destacar davant dels mitjans que «participar en el play-off seria tot un somni». Dit i fet, aquest es va fer realitat el passat dissabte. Va ser una aposta de Luis César, tot i que el tècnic grana també va mostrar el mateix convenciment i va destacar en la roda de premsa postpartit que «veig els jugadors durant la setmana, veig el que m’ofereixen i els analitzo i em sento més segur amb uns que amb altres. Així ho he fet amb Enric Pujol i estava convençut que era l’home que havia de jugar com a central».
Aquesta aposta de donar-li l’oportunitat al central en un partit d’alta tensió va resultar amb un bon descobriment. Pujol, que va estar en dinàmica del primer equip durant tot el curs, es va guanyar el seu debut amb el seu nivell i, ara, amb aquesta titularitat, es presenta com un central amb molt de futur, perquè el Nàstic ja es va encarregar de renovar-lo fins al 2027 ara fa un mes. A més, també de present, obrint la porta a mantenir la titularitat. Tot i que l’escenari que espera el dissabte a l’estadi Enrique Roca es preveu menys hospitalari, Pujol ha mostrat que està preparat.