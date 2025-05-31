Futbol
Final: Empat al Nou Estadi. Tot es decidirà a Múrcia
Nàstic
Pablo (74')
Finalitzat
1
1
Real Murcia
Pedro Benito (38')
Final
L'eliminatòria s'haurà de decidir a Múrcia.
L'ha tingut el Nàstic!
Centre lateral que allarga Antoñín a la petita, però Migue no pot rematar amb contundència.
Targeta groga per al Real Murcia
La veu Alcaina.
Sis minuts d'afegit
Canvi del Nàstic
Entra Antonio Leal per Enric Pujol.
Canvi del Murcia
Entra Alcaina i Isi Gómez per Moha i Flakus.
Canvi del Nàstic
Entra David Concha per Álex Jiménez.
AQUEST DAVANTER NO POT ESTAR A LA BANQUETA
No podia ser un altre. Pablo Fernández fa el golàs des de la frontal de l'àrea. Jaume Jardí aguanta l'esfèric dins de l'àrea i se la deixa a Pablo que, confiat, remata al fons de la xarxa i fa esclatar el Nou Estadi.
GOOOOOOL DE PABLO!
Canvi del Murcia
Entren Davo i Toral per Real i Benito.
La té Pablo
Centre lateral d'Antoñín que remata Pablo i atura Gazzaniga. El refús l'atrapa Migue Leal fora
Pablo s'emporta una trompada
El davanter xoca amb Gazzaniga i s'emporta un cop dur.
El Nàstic continua sense trobar-se
El conjunt grana ha caigut en el parany del Real Murcia i no troba la manera de mostrar el seu estil profund i incisiu.
Canvi del Murcia
Entra Pedro León per Lorén Burón.
Canvis del Nàstic
Marxa Óscar Sanz i Víctor Narro i entra Marc Montalvo i Jaume Jardí.
Enric Pujol!
Sang freda del central per aturar un contraatac llençant-se a terra dins de l'àrea sense cometre penal.
El Murcia vol trencar el partit
Pèrdues de temps, simulació de faltes, joc dur... el Real Murcia vol trencar el ritme del partit i treure de polleguera al Nàstic. I ho està aconseguint.
Assistència al Nou Estadi
13.897 ànimes omplen el Nou Estadi. Rècord de la temporada.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Joan Oriol.
Tornem a la normalitat
Víctor Narro torna a la banda esquerra, allà on ha brillat tota la temporada, i Pablo substitueix un Roberto Torres negat.
Rebollo es posa la gorra
El porter, ara de cara al sol, es posa la gorra per protegir-se.
Represa amb canvi
Entra Pablo Fernández per Roberto Torres.
Descans
El gol ha fet saltar totes les llums del joc del Nàstic. La pilota està bloquejada a la sortida, amb passades entre Enric Pujol i Unai Dufur sense cap alternativa. El Nàstic, sense Pablo, no pot amb un Real Murcia compacte i sòlid.
Tres minuts d'afegit
El Nàstic busca l'empat.
Antoñín!
Supera les agafades i prova un xut creuat que surt fora. Desviat a córner.
Una oportunitat i gol
Centre des del mig del camp per trencar la defensa del Nàstic. Enric Pujol salta, però no refusa la pilota i Pedro Benito es planta davant Rebollo i posa el 0-1.
Gol del Real Murcia
Protesta el Murcia
Tímida agafada d'Enric Pujol a l'àrea del Nàstic que provoca que Flakus caigui. L'àrbitre considera que no hi ha penal.
Rebollo!
Es reprèn el joc i el Real Murcia engega un contraatac. Roberto Torres perd una pilota i el Murcia surt disparat dos contra u. Rebollo intercepta la passada de gol.
Aturada per refrescar-se
L'àrbitre atura el partit i els dos equips van a beure aigua. Temps mort per refrescar també idees en el joc.
Falta Pablo
Antoñín està molt sol al davant. Ell sol no pot amb la parella de centrals del Real Murcia.
UNAI DUFUR PRIME
Desperta el navarrès i guanya la cursa a Flakus per evitar un mà a mà. Bon nivell del central.
Més robust
El Nàstic es mostra més robust en la posició amb un gran Óscar Sanz ajudant la defensa. El Real Murcia no acaba de coordinar els seus cops.
Pilotes a Narro
L'extrem del Nàstic comença a brillar en un moment en el qual el Murcia comença a cometre errors.
La té el Nàstic!
Centre lateral que Enric Pujol no pot rematar. Amb tot, el central la recupera i la cedeix a Roberto Torres que prova el xut, però surt fora.
Antoñín provoca una falta perillosa
Centre lateral de Narro que ningú remata, però Antoñín atrapa i rep una falta prop del córner.
El Murcia espera la seva
Sortida de la pilota complicada del Nàstic. Els centrals no troben el forat d'un Real Murcia ben col·locat.
Primera arribada del Murcia
Per la banda, centre tancat al segon pal que Pedro Benito no remata per un mil·límetre.
Centre-xut de Roberto Torres fora!
Roberto Torres centra amb un xut enverinat molt tancat. Ningú remata i la pilota surt fora passant per l'àrea petita.
Falta perillosa per al Nàstic
Al lateral de l'àrea, perfecta per a una centrada.
Control tens
Els nervis predominen. Nàstic i Murcia s'enfronten en un duel de pressió tímida i control estèril. Poc a poc s'anirà obrint.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Nou 'tifo' d'Orgull Grana
Un intent més
Fa un any, tot nastiquer va rebre un dels cops més durs de la història recent del Nàstic. Ara, el conjunt grana ho torna a intentar, torna a encetar el camí a Segona i el primer rival a superar és el Real Murcia. Després d'aixecar-se, tornem a ser aquí. El partit està a punt de començar!
El Real Murcia va amb tot
No es deixa cap arma a la banqueta el Real Murcia. Pedro Benito i Lorén Burón ocupen les bandes i Flakus a la davantera. Pedro León esperarà a la segona meitat.
La jugada del bruixot Luis César
Onze mai vist del Nàstic aquesta temporada. Ha mogut fitxa Luis César per sorprendre a tothom. Dani Rebollo torna a la porteria i Ander Gorostidi ocupa el lloc de Montalvo a l'onze. Les sorpreses grosses venen a la davantera i la rereguarda. Enric Pujol debuta com a titular al costat d'Unai Dufur per formar una parella mai vista i Álex Jiménez salta a l'onze, deixant, sorprenentment, Pablo Fernández a la banqueta. La queimada ha sorgit efecte. Ara toca veure si la jugada del bruixot Luis César és l'encertada.
Banqueta visitant
Iker Piedra (ps), Jorge Mier, Antxón, Isi Gómez, Alcaina, Pedro León, Boateng, Kenneth, Davo, Toral, Ian Forns i Palmberg.
Banqueta del Nàstic
Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, David Juncà, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Marc Fernández, Antonio Leal, Pablo Fernández, David Concha, Agus i Oriol Subierats.
Onze del Real Murcia
Gazzaniga, Vicente, Alberto González, Saveljich, Cadete, Yriarte, Moha, Juan Carlos Real, Pedro Benito, Lorén Burón i Flakus Bosilj.
Onze sorpresa del Nàstic
Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Enric Pujol, Joan Oriol, Ander Gorostidi, Óscar Sanz, Roberto Torres, Víctor Narro, Álex Jiménez i Antoñín Cortés.
El duel contra el Real Murcia està a punt de començar!
Dia gran al Nou Estadi Costa Daurada. Ple total d'aficionats que, poc a poc, omplen de grana l'estadi abans del principi del camí a Segona Divisió. Nàstic i Real Murcia es veuen les cares en el primer assalt a Tarragona. Els grana han de fer valer donant el primer cop.