Rebuda de final de l'afició del Nàstic als seus jugadors

Gran ambient en la prèvia del partit entre el Nàstic i el Real Murcia

L'afició del Nàstic en la prèvia contra el Murcia.

L'afició del Nàstic en la prèvia contra el Murcia.Diari Més

Arnau Montreal Quesada
Arnau Montreal Quesada

L'afició del Nàstic no ha fallat. De nou, centenars de nastiquers s'han aplegat als voltants del Nou Estadi ben d'hora per rebre als seus gladiadors. Malgrat el sol i la calor, els aficionats grana han esperat els seus jugadors per fer una gran rebuda.

Els aficionats esperant el moment de la rebuda

Abans, els nastiquers també han rebut als jugadors del Real Murcia amb crits d'ànims del Nàstic i rebutjant cap tipus de violència. Confrontació esportiva contra el primer rival del Nàstic en el play-off.

La rebuda dels jugadors del Nàstic

Finalment, l'ambient ha anat creixent en emoció i eufòria a mesura que s'apropava l'hora de la rebuda. Uns petits focs artificials van ser el primer avís de l'arribada de l'autocar i, llavors, quan els jugadors van començar a desfilar, unes bengales de fum grana vam donar l'ambient de final per ajudar als seus aficionats.

