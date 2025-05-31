Rebuda de final de l'afició del Nàstic als seus jugadors
Gran ambient en la prèvia del partit entre el Nàstic i el Real Murcia
L'afició del Nàstic no ha fallat. De nou, centenars de nastiquers s'han aplegat als voltants del Nou Estadi ben d'hora per rebre als seus gladiadors. Malgrat el sol i la calor, els aficionats grana han esperat els seus jugadors per fer una gran rebuda.
Abans, els nastiquers també han rebut als jugadors del Real Murcia amb crits d'ànims del Nàstic i rebutjant cap tipus de violència. Confrontació esportiva contra el primer rival del Nàstic en el play-off.
Finalment, l'ambient ha anat creixent en emoció i eufòria a mesura que s'apropava l'hora de la rebuda. Uns petits focs artificials van ser el primer avís de l'arribada de l'autocar i, llavors, quan els jugadors van començar a desfilar, unes bengales de fum grana vam donar l'ambient de final per ajudar als seus aficionats.