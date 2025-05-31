Futbol
Pablo aixeca el Nàstic en el primer assalt (1-1)
El conjunt grana es va presentar a la disputa quan el seu pitxitxi va sortir de la banqueta i ara toca guanyar tant sí com no a Múrcia
El Nàstic estava a la lona i Pablo Fernández el va aixecar. El pitxitxi grana va propulsar l'equip amb un golàs en un partit en el qual el conjunt grana va anar de menys a més. El Real Murcia ho va tenir fàcil: va aprofitar una errada grana i es va passar el partit a la defensiva contra un Nàstic que s'ofegava amb si mateix en la sortida de la pilota. Quan Pablo va sortir al camp, tot va canviar. Això sí, els grana es van haver de conformar amb un empat que el Murcia signava des del zero a zero. Si es vol passar a la final, s'ha de guanyar a l'estadi Enrique Roca. No queda una altra.
Luis César va fer una revolució a l'onze inicial que va sorprendre a tothom. Pablo Fernández es va quedar a la banqueta i Álex Jiménez va ocupar el seu lloc a l'onze. Rebollo va superar a Varo i Enric Pujol va fer el seu debut a la línia de central al costat d'Unai Dufur.
El partit va engegar amb la tensió de tot un play-off. Nàstic i Real Murcia van protagonitzar uns primers minuts de control grana i pressió tímida del Real Murcia. Ningú volia fer un pas en fals. Amb tot, en primer en fer un pas endavant va ser el Nàstic. El perill grana va arribar per les bandes i Antoñín, com a protagonista, va forçar un parell de faltes perilloses. En una d'aquestes, el conjunt grana va tenir la primera arribada. Enric Pujol va recollir la centrada i va cedir el tir a Roberto Torres, però aquest va anar fora.
Poc a poc, el partit s'animava per la dreta amb un Víctor Narro incisiu contra un Real Murcia que es notava nerviós, amb diverses errades en la sortida de la pilota. Amb tot, el temps i l'aturada per refrescar-se va donar avantatge al conjunt murcià.
El Nàstic va desaprofitar una primera mitja hora de control, però sense perill. Poc a poc, el Real Murcia va començar a sentir-se més còmode per implantar les seves idees. Una pèrdua de Roberto Torres va provocar un contraatac que Rebollo va poder interceptar a l'àrea. Aquest només va ser l'inici. Poc després, una centrada des del mig del camp va trencar la línia defensiva del Nàstic. El jove Enric Pujol va saltar per interceptar-la, però no la va tocar i Pedro Benito no va desaprofitar el regal. Davant de Rebollo, Pedro Benito no va fallar i va posar el 0-1 que va glaçar a tot el Nou Estadi.
El gol també va fer saltar els ploms al Nàstic. De sobte, el conjunt grana es va quedar sense idees. La pilota estava bloquejada en la sortida i les possessions s'allargaven amb passades entre els dos centrals del Nàstic. Ningú del mig del camp es podia oferir amb una pressió de quatre homes a la medul·lar. A més, no hi havia Pablo Fernández en el terreny de joc per salvar la jugada amb una pilotada. D'aquesta manera, entre nervis i sense saber que fer, el partit va anar al descans.
A la segona meitat va ocórrer el canvi necessari. Pablo Fernández va entrar al terreny de joc i Víctor Narro va tornar a l'esquerra, allà on va brillar. Amb tot, amb el marcador a favor, el Real Murcia va començar el seu show particular.
El lateral David Vicente i el central Alberto González del Murcia van començar a repartir joc dur i encarar-se amb Narro i els diferents atacants grana. A més, Gazzaniga, esgarrapava minuts i perdia temps des del 0-0, però amb el 0-1 es va accentuar. La intenció era clara: trencar el partit i treure de polleguera al Nàstic. I ho van aconseguir, com a mínim, per una estona. De fet, en aquesta situació el Real Murcia va tenir un nou contraatac que Enric Pujol va contrarestar a la perfecció.
Al Nàstic li costava reaccionar, però hi havia un home que encara no s'havia rendit davant la muralla defensiva del Murcia. Pablo Fernández tenia entre cella i cella el gol i, per aquest motiu, va demanar la pilota a la frontal tan bon punt li va caure als peus de Jaume Jardí. El 10 del Nàstic va provar d'encarar al defensor, però ràpidament se la va servir a Pablo que, al primer toc, va enviar un xut col·locat que va acabar al fons de la xarxa.
El gol va fer esclatar d'emoció el Nou Estadi Costa Daurada i el Nàstic es va aixecar amb les 13.897 ànimes presents a la grada. D'aquesta manera, el conjunt grana va recarregar les armes i va tornar a disparar. Els grana insistien, però el Murcia, que es conformava amb l'empat, va defensar-se fins que l'àrbitre els va donar una treva xiulant el final del partit. Tot es decidirà a Múrcia i el Nàstic haurà de guanyar tant sí com no.