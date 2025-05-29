Diari Més

Aquest dissabte 31 de maig es compliran deu anys del darrer ascens del Nàstic

Llavors, l'equip de Vicente Moreno va guanyar per 3-1 al Huesca

La plantilla del Nàstic del curs 14/15 celebrant l’ascens just després de vèncer el Huesca.

La plantilla del Nàstic del curs 14/15 celebrant l'ascens just després de vèncer el Huesca.

El Nàstic començarà el camí a l’ascens a Segona Divisió aquest dissabte 31 de maig contra el Real Murcia al Nou Estadi Costa Daurada. Curiosament, aquest mateix dia, fa deu anys, va ser el final del camí d’un altre Nàstic per pujar a Segona. Llavors, l’equip de Vicente Moreno va vèncer per 3-1 al Huesca en el partit de tornada de la fase d’ascens de campions de la ja desapareguda Segona B.

El Nàstic arribava al duel després de l’empat a zero al camp del Huesca. Amb l’eliminatòria igualada, només es podia guanyar per pujar i evitar els penals. El Nou Estadi es va omplir amb 13.791 espectadors i l’equip va respondre. Després d’una tensa primera meitat, l’extrem Lago Júnior es va inventar un golàs amb un xut llunyà que va anar de pal a pal abans d’entrar. Poc després, Gorka Azkorra, davanter basc alt i rematador, es va transformar en extrem per penjar un centre perfecte que David Rocha va rematar amb el cap. Finalment, el davanter referent Marcos de la Espada va pispar una pilota al mig del camp per definir fent un barret per sobre del porter per posar el 3-0, un marcador que només es va acabar movent amb el gol de l’honor del Huesca.

Aquell Nàstic de Vicente Moreno també es va haver d’aixecar d’un cop dur com va suposar perdre el fatídic play-off contra el Llagostera l’any anterior. Aquest dissabte, el Nàstic de Luis César començarà el seu camí a l’ascens contra el Real Murcia, deu anys després del darrer amb la intenció de repetir aquesta alegria. Això sí, aquesta vegada serà el primer duel del play-off d’ascens. 

Les entrades del Real Murcia-Nàstic, gairebé esgotades

El Nàstic no estarà sol el dissabte 7 de juny a l’estadi Enrique Roca. L’entitat grana va posar ahir a la venda les mil entrades atorgades pel Murcia de cara al partit de tornada i els nastiquers van respondre aplegant-se a les oficines del Nou Estadi i també comprant de manera online. Les entrades es van vendre a un bon ritme durant tota la jornada d’ahir i s’espera que es puguin esgotar en les pròximes hores. El club va posar a la venda les mil entrades a un cost de 15 euros de forma individual a les oficines del Nou Estadi Costa Daurada i també de forma online a través de Athlos Sports Travel. Aquesta darrera opció inclou el desplaçament en autocar a Múrcia a un cost de 60 euros. El que sembla clar és que l’expedició grana s’omplirà abans de conèixer el resultat de l’anada.
