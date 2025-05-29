Porter del Nàstic
Entrevista
Alberto Varo: «Hem treballat per arribar al play-off i estem preparats i il·lusionats per tornar-ho a intentar»
L’Àguila de la Canonja destaca al Diari Més com afronta l’equip el primer partit de la promoció amb un Nou Estadi ple i recorda també com va viure el darrer ascens grana ara fa deu anys
Contra l’Arenteiro va retornar després de dotze partits. Com es va sentir?
«Doncs molt bé i amb molt bones sensacions. Content de poder tornar a ajudar a l’equip des de la gespa. He estat treballant tot aquest temps on no he pogut jugar per diferents motius per estar en la millor forma quan m’arribés l’oportunitat. Va arribar l’altre dia i la veritat és que estic satisfet, es va aconseguir una porteria a zero i és de valorar».
El tècnic Luis César va dir en la roda de premsa posterior al duel que volia provar els dos porters abans de decidir-se. Creu que ja ho ha fet?
«No sé, això encara ho ha de decidir ell [riu]. Està clar que amb més competència més puja el nivell de tots, tant a nivell individual com a grup».
Va coincidir amb Luis César en la seva etapa al Lugo. Ha canviat gaire el tècnic?
«Sí, en el futbol els anys sempre fa evolucionar l’estil de cadascú, però penso que l’essència és la mateixa. És un tècnic molt exigent i amb les idees bastant clares. Sap en tot moment com ha de jugar l’equip i així ens ho ha transmès en cada entrenament. Si una cosa no ha canviat és que ell sempre ha volgut un equip que vulgui ser protagonista amb la pilota, així ho fem».
Dissabte arriba de nou l’hora de la veritat. Com arriba al play-off?
«Arribar al play-off sempre és com un punt i seguit a una temporada. Estem preparats. Hem lluitat durant tota la temporada per jugar aquests partits. Són els més exigents i els més bonics de jugar. Veig a la plantilla contenta i, sobretot, il·lusionada per tornar-ho a intentar i poder aconseguir l’ascens aquest any».
En arribar al play-off és inevitable recordar el succeït ara fa un any. Aquests records són una motivació més per al vestuari?
«Penso que així ha de ser. Ho vam passar molt malament tant a Málaga com també a Vigo i així s’ha transmès al vestuari per la gent que ho va viure. Però per això estem ara aquí, per això ens hem aixecat, per aconseguir-ho enguany».
El Nou Estadi Costa Daurada s’ha omplert en menys de 24 hores. Què et transmet?
«Ha sigut una autèntica bogeria. Conec l’afició del Nàstic des de sempre i sabia que estaria allà ara, quan l’equip més ho necessita. No tenia dubtes que l’estadi estaria ple, però no m’ho esperava tan ràpid [riu]. Va ser impressionant quan amics i familiars m’enviaven que ja no quedaven entrades. Això és una motivació més, agraeixo a l’afició el seu suport sempre amb nosaltres, són el nostre motor i ho donarem tot sobre la gespa, que ningú ho dubti».
El duel contra el Murcia serà el dissabte 31 de maig, quan es compliran deu anys del darrer ascens del Nàstic a Segona Divisió. Vostè va estar present.
«Sí, i tant. Vaig tenir la sort de poder viure aquell partit. No estava en el camp jugant, llavors era el tercer porter per darrere de Manolo Reina i Tomeu Nadal, però vaig estar en dinàmica del primer equip tot l’any. Veure tota la ciutat en la qual he crescut i a l’equip on he jugat des de petit celebrant un ascens tan bonic és un record que no me n’oblidaré mai».
El 2015 va ser un any rodó, també va pujar amb la Pobla de Mafumet.
«Sí. El Nàstic va pujar llavors amb el camí curt, que era l’ascens de campions de Segona B contra el Huesca i amb la Pobla vam travessar el camí més llarg amb diverses eliminatòries. Vaig pujar el 31 de maig amb el Nàstic i al juny amb la Pobla. Un any rodó, poca gent pot dir que ha viscut dos ascensos en un any».
Tornant al present, dissabte espera el Real Murcia. Com veu el rival?
«És un rival molt difícil de batre tant per les seves individualitats com a nivell col·lectiu. Sobretot quan es posen per davant en el marcador. És un equip que té un entrenador amb idees clares, els seus equips sempre han defensat bé i treballen bé la pilota aturada. A la part davantera tenen jugadors amb experiència en categories superiors. A més, tenen un gran porter amb trajectòria en categories superiors com és Gazzaniga. Els números l’avalen com un dels millors. En el play-off sempre hi ha equips poderosos. Estan aquí pels mateixos mèrits que nosaltres».
Enguany toca el primer partit a casa. És millor?
«Les dades diuen que som el millor local, però el Murcia el millor visitant. Està clar que serà una eliminatòria molt igualada, així que intentarem que el partit al Nou Estadi sigui diferencial i colpejar primer».
Dissabte el Nou Estadi estarà ple, però tampoc estareu sols a Múrcia. Les 1.000 entrades es venen a bon ritme.
«L’afició del Nàstic sempre està amb nosaltres, sigui quina sigui la ciutat on viatgem. Agraeixo molt a tots els que ja s’estan apuntant per animar-nos en el pròxim partit. Us prometo que ho donarem tot i ens esforçarem al màxim per aconseguir l’objectiu enguany i que ho puguem celebrar tots plegats com ja vam fer fa deu anys. Això sí, unes setmanes després [riu]».