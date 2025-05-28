Futbol
El play-off, el moment de brillar de les estrelles i el de demostrar pels que tenen poques oportunitats
El Nàstic arriba amb tot i, com l’any passat, necessita que els jugadors clau facin un pas endavant
Ja ha arribat el moment de la veritat. El Nàstic de Luis César afrontarà d’aquí a tres dies l’esperat primer partit de semifinals del play-off d’ascens contra el Real Murica. Aquests partits a vida o mort són la darrera oportunitat per als jugadors per a mostrar-se i gravar el seu nom a la història del club. És el moment perquè es formin les estrelles i també el moment de demostrar el talent dels qui gaudeixen de poques oportunitats.
El conjunt grana torna al mateix camí que ja va intentar completar el curs passat. De la mateixa manera que l’any passat, s’espera que jugadors diferencials facin encara un passet més endavant. La temporada passada, qui va acabar atraient tots els focus va ser Alan Godoy.
No va ser fins llavors que el davanter no va mostrar les seves capacitats. Després de mitja temporada discreta, va encadenar en el tram final de temporada sis gols i va marcar en tres dels quatre partits de play-off, totes dianes decisives. Aquesta situació el va col·locar com una estrella, tot i que la imatge que es va acabar esmicolant pel culebrot viscut durant el mercat d’hivern.
En aquest paper arriben Pablo Fernández i Antoñín Cortés. La dupla suma més d’una vintena de gols entre tots dos i seran l’amenaça principal grana per al play-off, malgrat que Antoñín Cortés no va jugar per evitar la cinquena groga contra l’Arenteiro. El punta andalús ha anat de menys a més durant tota la temporada. Ara, arriba endollat acumulant un gol i dues assistències en els dos darrers partits que ha disputat i s’espera que sigui la punta de llança en el play-off.
La fase d’ascens és també l’escenari ideal per aquells amb poques oportunitats. L’any passat, aquest va ser el cas de Gorka Santamaría. El davanter no va complir les expectatives en cap moment de la temporada amb el Nàstic. Va estar lluny del nivell esperat i, entre lesions i mal rendiment va estar a l’ostracisme durant el curs.
Amb tot, el seu únic gol de grana va arribar en el moment que més es necessitava. Santamaría es va estrenar marcant el 2-0 contra el Málaga. Aquest podria haver sigut un gol per a la història, però, malauradament, no va servir de res esportivament.
Álex Jiménez es reivindica
Álex Jiménez agafa ara el rol de jugador amb menys oportunitats que pot propulsar-se en el play-off. El seu cas és llunyà al de Santamaría, en tant que és un punta jove amb projecció i no un assentat a la categoria, però guarda similituds en les pocs minuts al llarg del curs. Contra l’Arenteiro ho va aprofitar per reivindicar-se.
El murcià va marcar el seu tercer gol amb el Nàstic i va brillar en els duels individuals. De fet, Luis César va destacar que «si no fos pels problemes musculars, no l’hauria substituït perquè estava fent un partit fantàstic». El davanter arriba endollat i el play-off és l’escenari ideal, tant se val els minuts que s’hagin tingut durant el curs.