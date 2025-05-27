Futbol
El Nàstic prepara una Marea Grana de mil entrades a Múrcia
Es podran comprar individualment per 15 euros o amb el pack amb l'autocar per 60 euros de forma online de cara al duel del 7 de juny a l'Estadi Enrique Roca
El Gimnàstic de Tarragona ha anunciat que disposa de 1.000 entrades destinades a l’afició visitant per al partit que es disputarà el proper dissabte, 7 de juny, a l’Estadio Enrique Roca de Múrcia. Aquesta disponibilitat és fruit de l’acord assolit entre els dos clubs. D'aquesta manera, el conjunt grana prepara una nova Marea Grana de cara al duel de tornada del play-off d'ascens.
Els aficionats grana tindran dues opcions per acompanyar l’equip en aquest desplaçament clau:
Entrada individual: es podrà adquirir per 15 euros de forma presencial a partir de demà al punt d’atenció al soci del Nou Estadi Costa Daurada. Els menors de 0 a 4 anys no necessiten entrada. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h.
Pack complet amb autocar: a través d’Athlos Sports Travel de forma online, els aficionats podran comprar un paquet que inclou entrada i desplaçament per 60 euros. Les compres estaran disponibles a partir d'aquest dimarts a les 10 h i l’entrada es facilitarà durant el trajecte en autocar.
Els autocars sortiran el mateix dissabte des de dos punts de Tarragona:
A les 10.45 h des de l’Avinguda Catalunya (Camp de Mart)
A les 11 h des de les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada
La tornada es realitzarà un cop finalitzi el partit. La promoció estarà disponible fins a exhaurir existències. Tant en la compra presencial com en la compra en línia serà necessari facilitar les dades personals.
Athlos Sports Travel es reserva el dret de modificar les condicions del desplaçament. Per a qualsevol dubte, el club ha posat a disposició el número de WhatsApp 675 541 041.