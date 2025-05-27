Futbol
El Juvenil C del Nàstic es proclama campió i puja a preferent
El Juvenil C del Gimnàstic de Tarragona ha aconseguit aquest cap de setmana l’ascens a la categoria Preferent, culminant una temporada excel·lent marcada per la constància, el treball en equip i una clara identitat de joc. L’equip grana ha certificat la seva promoció després d’una victòria decisiva contra l'Escola de Futbol Calafell que el consolida com un dels equips més destacats de la seva categoria.
El conjunt tarragoní va golejar per 1-4 al calafellenc amb un hat-trick de Joan Ribes i un quart gol de Teo Ladero. D'aquesta manera, amb 78 punts, superen a la Floresta B en la cursa de Primera Divisió per pujar a Preferent. L'any que ve formarà part de la categoria, malgrat que el Juvenil B també hi forma part. De fet, només és possible si els dos equips es troben en grups diferents.
L'equip està entrenat per Yuriy Storozhuk, que actualment també forma part del cos tècnic de la primera plantilla com a analista de Luis César.