Futbol
L'exgrana Roger Brugué puja a Primera amb el Levante
El jugador que va formar part de la Pobla de Mafumet i el Nàstic va marcar un dels gols clau per a la victòria que va donar el bitllet a l'ascens al conjunt granota
L'exjugador del Nàstic de Tarragona, Roger Brugué, conegut a can Nàstic com 'Brugui', va assolir l'ascens a Primera Divisió amb el Levante el passat diumenge. El gironí va marcar el gol de l'empat a 2 al Plantío contra el Burgos, un passa necessària abans del 2-3 final al minut 97' que va acabar concedint el bitllet a l'Olimp al conjunt granota.
El jugador de Bàscara ha sigut un home important en el passat del Nàstic. Després de formar-se a la Pobla de Mafumet i debutar la temporada 2017/2018 amb el primer equip a Segona Divisió, va acabar fent el salt al Nàstic la temporada 2018/2019. En total, va disputar quatre temporades amb el primer equip, en el qual el seu talent com a extrem va anar de menys a més, passant d'un talent prometedor que va patir el descens del Nàstic a Segona B, a ser un dels referents dels intents de l'ascens a Segona Divisió. Finalment, va acabar la seva etapa el curs 2020/2021, quan el Nàstic es va classificar a la Primera Federació després de perdre contra l'Ibiza.
El seu talent li va obrir les portes a Segona Divisió, on va jugar una temporada amb el Mirandés. Amb 40 partits i 8 gols a l'esquena, de seguida va fitxar pel Levante, on enguany ha sumat la tercera temporada. Aquesta ha sigut també la seva temporada més explosiva. Amb 11 gols i 4 assistències, Brugui s'ha guanyat el bitllet a l'Olimp com un dels màxims golejadors del conjunt granota.
Un tarragoní també busca l'ascens
Burgui ha assolit l'ascens, però un tarragoní vol aconseguir-ho també. Ricard Sánchez, nascut a Sant Jaume dels Domenys, busca l'ascens amb el Granada. De fet, el tarragoní va ser el protagonista, marcant el gol de la victòria contra el Castellón en la darrera jornada de lliga. Aquest gol va ser clau perquè, ara, el Granada de Pacheta depèn de si mateix per classificar-se de cara al play-off d'ascens. La tasca no és petita: ha de guanyar al Racing de Santander al Sardinero.
Ricard Sánchez, lateral dret titular al Granada, va ser format al planter de l'Atlético de Madrid, Ara, vol acompanyar a Brugui a Primera Divisió.