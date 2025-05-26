Futbol
Els socis del Nàstic podran entrar de franc en el duel de play-off contra el Murcia
Els abonats podran retirar 4 entrades a un cos 5 euros de forma online o a taquilla
El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona SAD ha anunciat que tots els socis de la temporada 2024-2025 tindran accés gratuït al partit d’anada de les semifinals del play-off d’ascens a Segona Divisió.
L’enfrontament, que tindrà lloc aquest dissabte 31 de maig a les 18.30 h, es disputarà al Nou Estadi Costa Daurada i enfrontarà el Nàstic amb el Real Murcia CF.
Amb aquesta iniciativa, el club vol premiar la fidelitat de l’afició en un moment clau de la temporada, en què l’equip busca el retorn al futbol professional.
Fer del Nou Estadi un fortí
A partir de les 17 hores d'aquest dilluns, els socis del Nàstic també podran adquirir quatre entrades més a un cost de 5 euros a les zones on estan abonats. Des de l'entitat grana volen omplir el Nou Estadi Costa Daurada i recrear ambients de l'any passat com el del play-off contra el Ceuta. Enguany el Nàstic ja ha superat els deu mil espectadors, concretament en el duel contra la Ponferradina, on el Nàstic, amb 10.341 espectadors, va golejar per 5-1 a l'actual segon classificat.
Aquesta promoció ja va tenir lloc en els duels contra el Lugo i l'Arenteiro de lliga regular, i tindrà el mateix funcionament que en els duels anteriors. A més, estarà vigent només fins al divendres. Això sí, els que no siguin socis, només podran comprar entrades a les taquilles del Nou Estadi.