Futbol
Eder Mallo declara que va sentir «por» i admet una reunió amb Medina Cantalejo abans del Nàstic-Málaga
L'àrbitre va comparèixer online durant el matí d'aquest dilluns
L'àrbitre Eder Mallo ha declarat finalment durant el matí d'aquest dilluns per destacar que va patir «por» després del duel entre el Nàstic-Málaga. El col·legiat castellanolleonès està investigat pel Jutjat d’Instrucció Número 4 de Tarragona com a querellat en el procés judicial obert per la querella presentada pel Nàstic el darrer 10 de desembre, que va ser tramitada per falsedat documental i corrupció esportiva.
Mallo ha declarat en una videoconferència durant el matí d'aquest dilluns i només ha contestat les preguntes de la jutgessa i la seva advocada. L'àrbitre va declarar que va ser «imparcial» i va reconèixer «errors per a les dues bandes». De la mateixa manera, també va manifestar que va passar «por» al final del partit i va «témer» per la seva integritat física. En aquest punt, el membre del Consell d'Administració i advocat del Nàstic, Antoine Jordà, va destacar que «aquesta declaració contradiu claríssimament les seves manifestacions que estan en un àudio on deia que no va témer en cap moment per la seva integritat física».
A més, segons va apuntar Jordà, Mallo va reconèixer una reunió amb Luis Medina Cantalejo, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el dimecres anterior al duel entre el Nàstic i el Málaga. Jordà subratlla que «és una reunió totalment atípica entre el president del comitè, que és qui després ascendeix el col·legiat, i l'àrbitre». En aquest punt, Jordà reitera que «en aquest sentit hem demanat la declaració de Medina Cantalejo. No s'ha acceptat en un inici, però presentarem un recurs perquè la seva declaració és fonamental per descobrir el final d'aquesta trama».
Finalment, es va destacar que Mallo no va aclarir en cap moment perquè va allargar el temps reglamentari amb dos minuts més, tot i que l'àrbitre es va limitar a apuntar que només va donar dos minuts de temps afegit, temps que va entrar quan el rellotge ja marcava el 122'.