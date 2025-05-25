Futbol
El Nàstic no tindrà VAR en els partits de play-off
La Reial Federació Espanyola de Futbol ha descartat la petició del Nàstic i els altres equips participants
El Nàstic de Tarragona no podrà tenir el VAR en els seus partits del play-off d'ascens a Segona Divisió. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha descartat la petició del Nàstic i la resta de clubs que disputen la promoció i no permetran el videoarbitratge en una fase clau per al futur de tots els equips implicats.
En micròfons a Tarragona Ràdio, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, va avançar la petició formal dels clubs per demanar el videoarbitratge en uns partits d'alta tensió en el qual està en joc el futur de molts projectes. Tots els clubs implicats s'han reunit de forma virtual aquest diumenge amb representants de la Federació per tractar la petició, però la Federació ha acabat descartant l'aplicació del VAR.
Des de l'ens federatiu destaquen que «el videoarbitratge no està a la normativa, els estadis no estan adequats, la producció de televisió és insuficient i els àrbitres no tenen la certificació FIFA per poder fer-ne ús». Tots aquests punts, sumada amb la immediatesa dels partits de play-off, han fet veure a la Federació que l'aplicació del VAR és inviable.