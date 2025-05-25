Futbol
El Nàstic ja coneix els seus horaris de la primera ronda de play-off
El conjunt grana rebrà el Murcia aquest dissabte 31 de maig i visitarà l'Enrique Roca el dissabte 7 de juny
El Nàstic de Tarragona ja coneix els horaris oficials de la primera eliminatòria de play-off d'ascens a Segona Divisió. El conjunt grana, com a cinquè classificat, s'enfrontarà al segon del grup 2, el Real Murcia. Ara, la Real Federación Española de Futbol ja ha presentat els horaris oficials de la primera eliminatòria.
En tant que el Nàstic és el cinquè classificat, el primer partit serà al Nou Estadi Costa Daurada. Llavors, el Real Murcia visitarà Tarragona aquest dissabte 31 de maig a les 18.30 hores, sent el primer partit de les quatre semifinals del play-off d'ascens. L'altre duel que es jugarà en dissabte és l'Antequera-Ponferradina a les 20.30 h. L'Andorra-Ibiza serà el diumenge a les 17 hores i el Mérida-Real Sociedad B el diumenge a les 19 hores.
Finalment, per a la tornada, el Nàstic visitarà l'estadi Enrique Roque de Murcia el dissabte 7 de juny a les 20.30 hores, just després de la Ponferradina-Antequera que serà a les 18.30 hores. El Nàstic coneixeria el seu hipotètic rival de la final del play-off diumenge a les 17 hores, que és quan comença el duel entre la Real Sociedad B i AD Mérida. El darrer duel de semifinals serà l'Ibiza-Andorra diumenge a les 19 hores.