Victòria còmoda i a mirar cap al Real Murcia (2-0)
Álex Jiménez i Pablo Fernández van ser els golejadors d'un partit de baixes revolucions
Fàcil i senzill. El Nàstic de Luis César es va emportar la darrera victòria de la temporada amb gols d'Álex Jiménez i Pablo Fernández. Els grana no van excedir-se en un partit de baixes revolucions en el qual el talent va regnar. Primer amb un gol creat per Gorostidi i culminat per Jiménez i, després, amb una apassada en profunditat de Jardí cap a Pablo. Ara, toca mirar cap al Murcia.
Luis César no va arriscar i va presentar un onze renovat amb només Marc Fernández com apercebut sobre la gespa. De fet, la rotació va afectar altres zones del camp no amenaçades, com l'entrada de David Juncà per Joan Oriol i, la més sonada, el retorn d'Alberto Varo a la porteria per Dani Rebollo. Álex Jiménez va entrar a la punta d'atac en absència de Pablo i Antoñín, aquest últim ni va estar convocat.
Amb un escenari a favor, el Nàstic va engegar amb força i en el primer minut de partit ja va tenir una ocasió a través de Marc Fernández. El tigre de Corbera, que va actuar de capità, va enviar una rematada des de la frontal per sobre del travesser. Poc després la va tornar a tenir, amb una doble ocasió que Víctor Narro va acabar amb un xut a les mans de Diego García.
Poc a poc, aquesta confiança va acabar ensopegant amb l'Arenteiro. El conjunt gallec va fer una passada endavant i va aconseguir bloquejar la sala de màquines grana. De fet, es van tornar a veure nervis a la sortida de la pilota. Amb tot, no va haver-hi massa perill per fer actuar Alberto Varo.
Els grana es van recompondre a l'acabar la primera meitat i van fer una passada endavant quan Ander Gorostidi va dir prou. El basc va agafar la pilota i va iniciar la jugada clau de la primera meitat. Ell mateix va portar la pilota del mig del camp a la frontal, superant qualsevol obstacle en el camí. Allà, va repartir a Roberto Torres que, al seu temps, va centrar al segon pal. Álex Jiménez estava allà per enviar al fons de la xarxa la pilota amb una rematada de cap perfecte. Ràpid i senzill, el Nàstic es posava per davant en el marcador i encenia el Nou Estadi.
A la segona meitat, el Nàstic va arrencar a un ritme diferent. De fet, van sortir freds. Els errors a la sortida de pilota van ser comuns, però no van provocar perill. Més enllà que algun xut llunyà, l'Arenteiro no va insistir molt per buscar l'empat.
El Nàstic va reaccionar a base de talent. Víctor Narro va moure l'esfèric per l'esquerra i va servir en safata un gol a Marc Fernández, però aquest va fallar a porteria buida. Amb tot, el partit el va acabar solucionant el de sempre. Pablo Fernández va rebre una passada filtrada de Jaume Jardí i no va fallar en el mà a mà.
El partit va acabar de forma plàcida i amb poc ritme. La millor de les notícies va ser els debuts dels juvenils Enric Pujol i Oriol Subirats, que van complir amb bona nota.