Futbol
El Real Murcia serà el primer rival del Nàstic al play-off
Després de guanyar l'Arenteiro, els grana han tancat la lliga en cinquena posició i s'enfrontarà al segon del grup 2
El Real Murcia serà el primer rival del Nàstic en el play-off d'ascens a Segona Divisió A. Després de la victòria contra l'Arenteiro, la resta de resultats han encaixat al Nàstic a la cinquena posició, així que l'equip murcià, com a segon classificat del Grup 2, serà el primer rival.
Les dates exactes estan encara per confirmar per la Real Federación Española de Futbol. Amb tot, el primer partit serà el 31 de maig o l'1 de juny al Nou Estadi Costa Daurada. En acabar en cinquena posició, els grana perden el factor camp i primer jugaran a Tarragona per després tancar l'eliminatòria a l'estadi Enrique Roca de Murcia la setmana del 7 i 8 de juny.
L'equip murcià és el més potent de tots els rivals del play-off. Pedro León lidera a un històric que vol retornar a Segona Divisió. Això sí, primer haurà de superar al Nàstic si vol aconseguir l'objectiu.
El Nàstic necessita guanyar l'eliminatòria. En cas d'empat, el Real Murcia, com a segon classificat, tindria el dret de passar a la següent ronda en cas d'empat després de la pròrroga de l'últim partit. No hi ha penals.
A l'altre costat del quadre i rivals d'una possible final serien el Mérida i la Real Sociedad B (quart i tercer del grup 2 i 1).