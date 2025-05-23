Futbol
L’Arenteiro, una oportunitat per al Nàstic per lluir-se abans del play-off
El conjunt gallec va ser botxí grana amb un 4-0 quan era l’equip revelació de la categoria
El Nàstic de Tarragona arriba a l’última jornada amb la feina feta. Els grana ja són equip de play-off des de la setmana passada, així que amb la tranquil·litat d’un primer objectiu assegurat, el duel contra l’Arenteiro d’aquest dissabte és una oportunitat per al millor local de la categoria de tornar a lluir-se i recuperar sensacions abans d’entrar en el tram definitiu de la temporada.
L’Arenteiro és, simbòlicament, el millor rival per donar un cop sobre la taula. El conjunt de Raúl Jardiel arriba al duel virtualment salvat i només una carambola el deixaria a Segona RFEF. Perquè això passi, haurien de guanyar els seus partits l’Unionistas, el Lugo, el Sestao River i Osasuna Promesas.
El Nàstic té comptes pendents amb el conjunt gallec. El partit a O Carballiño ha quedat en la memòria de jugadors i nastiquers com la primera desfeta a domicili. Llavors, els de Jardiel van derrotar als de Dani Vidal per un contundent 4-0 en un duel en el qual els grana no van competir contra el que era llavors l’equip revelació.
La bona primera volta de l’Arenteiro va posar als gallecs a la lluita de les cinc primeres posicions. Amb tot, els de Jardiel van veure com se’ls girava la truita a la segona volta i van acabar per despenjar-se de la part alta per una mala dinàmica de resultats i amb una opció mínima de descendir la categoria. Concretament, l’Arenteiro només ha guanyat un partit en els darrers tres mesos i no assoleixen una victòria fora de casa des del 23 de febrer. Aquest canvi de tendència ve provocat també amb la pèrdua de referents. El talentós extrem David Gómez va marxar al gener després que el Deportivo cancel·lés la cessió i Javi Moreno (central) va fitxar per l’Albacete de Segona.
Marcos Baselga, amb un hat-trick i Enol Rodríguez van ser els golejadors del duel contra el Nàstic i continuen sent els referents ofensius. D’altra banda, David Ferreiro és el millor habilitador amb 6 assistències i viurà un retorn curiós al Nou Estadi. L’any passat, Ferreiro lluïa la samarreta del Málaga i va tenir protagonisme a l’eliminatòria. De fet, va ser qui va acabar provocant la injusta expulsió de Nacho González.
Rotació grana
El Nàstic arriba al duel amb sis jugadors apercebuts de sanció, concretament són Jaume Jardí, David Concha, Marc Montalvo, Antoñín, Marc Fernández i Gorka Pérez. Si veuen una groga, es perdrien el primer duel del play-off d’ascens. Tenint en compte que la feina ja està feta i la tercera posició no depèn només del Nàstic, es preveu que Luis César faci moviments a l’onze per evitar riscs.