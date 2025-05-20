Futbol
El torrenc Marc Álvarez pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre
El jugador cedit pel Nàstic al Tarazona ho ha patit durant un entrenament
Marc Álvarez ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. El jugador del Nàstic, que actualment està cedit al Tarazona fins al final d’aquesta campanya, haurà de mantenir-se allunyat dels terrenys de joc durant força temps, perdent-se el final de la temporada i gran part de la següent.
L’extrem nascut a Torredembarra va marcar cedit el darrer mercat d'estiu per acumular minuts a Tarazona. Aquesta temporada, Álvarez suma mica més de 500 minuts de joc, en els quals havia contribuït a l’objectiu del Tarazona de mantenir la categoria com a home de rotació de Juanma Barroso.
El torrenc ha patit aquesta greu lesió en una sessió d'entrenament, segons ha comunicat el club aragonès. Álvarez haurà de passar pel quiròfan i començar una llarga recuperació. Actualment, Marc Álvarez compta amb contracte en vigor amb el Nàstic fins al 30 de juny de 2026.