Futbol
Sis jugadors del Nàstic es poden perdre el primer partit de 'play-off' si veuen una groga dissabte
El cicle d’amonestacions torna a començar en la promoció, però no es netegen les sancions vigents
El Nàstic enceta una nova setmana d’entrenaments per assimilar els conceptes del nou tècnic. Luis César s’estrenarà al Nou Estadi contra l’Arenteiro en un partit en el qual haurà de gestionar també la situació dels apercebuts de sanció per entrar en el play-off d’ascens amb tots els jugadors disponibles.
Sis jugadors del Nàstic arriben a l’últim duel de la temporada acumulant quatre amonestacions. Segons apunta les bases de competició de la Primera Federació, una vegada encetada la fase de promoció «quedaran anul·lat el cicle vigent d’amonestacions que no hagin acabat en suspensió». És a dir, les bases de competició especifiquen que no es netejarà la sanció vigent si un jugador veu la cinquena groga en el darrer partit de lliga.
Ara mateix, en aquesta situació es troben Gorka Pérez, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Marc Fernández, David Concha i Antoñín Cortés. Tots sis, si són amonestats contra l’Arenteiro, es perdran el primer partit de la fase d’ascens a Segona Divisió. Els dos noms destacats del llistat són Montalvo i Antoñín. Tots dos són noms imprescindibles a l’onze inicial del Nàstic i també són els jugadors més en forma de l’equip.
De fet, Antoñín, amb dues assistències, va ser el principal argument ofensiu del Nàstic contra la Gimnástica Segoviana. De moment, tots dos s’han mostrat experts a l’hora de gestionar aquesta problemàtica. Montalvo està apercebut des de l’1 de febrer i encara no ha vist la cinquena groga i Antoñín fa quatre partits que es troba en aquesta situació.
El Nàstic ja ho va patir
El Nàstic ja va patir una situació similar la temporada 2021-2022. Llavors, el conjunt entrenat per Raül Agné va entrar en el play-off d’ascens amb una victòria al camp de l’Alcoyano en un partit en el qual Javi Bonilla va veure la cinquena groga.
Bonilla era un jugador important per als esquemes d’Agné i no va estar disponible en l’eliminatòria contra el Racing de Ferrol. Per sort, el conjunt grana no el va necessitar i va acabar passant a la final després de guanyar 0-1. Això sí, en aquell play-off, perdre un jugador era una baixa més remarcable, perquè les eliminatòries eren a partit únic.
Nou cicle d’amonestacions
Una vegada el Nàstic tanqui la fase regular contra l’Arenteiro, el cicle de targetes grogues tornarà a zero per encetar-ne un de nou. En la promoció, el cicle serà de tres amonestacions amb quatre partits per jugar. És a dir, si un jugador veu una groga cada partit que disputi, es perdrà l’últim i definitiu per certificar l’ascens.
Malgrat que el play-off ja està assegurat, el Nàstic buscarà dissabte una victòria que recuperi les bones sensacions en l’estrena del nou tècnic al Nou Estadi. A més, sumar tres punts podria fer que el club grana pugés fins a la tercera posició si la resta de resultats es donen. Així mateix, César haurà de gestionar la seva plantilla per assolir el triomf sense posar en risc la promoció.