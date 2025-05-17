Final : Empat del Nàstic contra la Segoviana
Gimnástica Segoviana
Chupo (16') Pascual (39')
Finalitzat
2
2
Nàstic
Marc Fernández (8'), Narro (12')
Final
Empat del Nàstic contra la Segoviana.
Salva Pol Domingo
COntraatac per a la Segoviana. Tres contra dos que salva Pol Domingo.
Roberto Torres al pal!
Rematada des de la frontal de Torres que va al pal.
Concha!
Tot sol Concha i la rematada surt molt per sobre del travesser.
Sis minuts d'afegit
El partit anirà al 96'.
Borrego, expulsat. La Segoviana amb 10
Falta de Borrego a Álex Jiménez, veu la segona groga.
El Nàstic demana l'hora
La Segoviana insisteix i el Nàstic fa minuts que ha signat l'empat.
Antoñín!
Xut creuat del davanter massa tou.
Canvi de la Segoviana
Marxa Gómez i entra Maroto.
Primera ocasió del Nàstic de la segona part
Centre lateral de Pablo Fernández que remata Antoñín Cortés que surt fora per poc.
De nou en un córner
Nou servei de cantonada amb perill de la Segoviana. Ha tingut el 3-2 Chupo.
El Nàstic fos físicament
La intensitat de la Segoviana és superior i el Nàstic es mostra un pas enrere. Moltes molèsties.
Canvi de la Segoviana
Entra Tellechea per Manu.
Targeta groga per a la Segoviana
La veu Manu tallant un contraatac d'Antoñín quan el davanter marxava sol. El Nàstic protesta la vermella,
Targeta groga per al Nàstic
La veu Roberto Torres.
Doble canvi de la Segoviana
Entren Marcel Céspedes i Hugo Díaz per Fernán i Berlanga.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Dufur.
Pèrdua i ocasió
Mala cessió de la defensa del Nàstic que Fernán aprofita per posar a prova Rebollo.
Primer atac del Nàstic
Centre lateral a ningú de Pablo Fernández. Primera aproximació grana de la segona meitat.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Pol Domingo.
Doble canvi grana
Entra Concha i Álex Jiménez per Narro i Marc Fernández.
Roberto Torres guia
El migcampista és l'home amb més criteri sobre la gespa. El Nàstic vol créixer a partir de les seves passades, però la realitat és que, des del gol, no ha trepitjat l'àrea rival.
Canvi del Nàstic
Entra David Juncà per Joan Oriol
Salva Joan Oriol el 3-2 i es lesiona
Contraatac de llibre de la Segoviana. Quan López estava tot sol a la frontal, Joan Oriol surt del no-res per tirar-se a terra i evitar, miraculosament, el 3-2. Al seu temps, es fa mal i demana el canvi.
Es fa mal Narro
Cop dur que s'ha emportat el balear. Es queixa del turmell.
La Gimnástica reparteix
Molta intensitat del conjunt local. Superior. I es passen de frenada amb les faltes.
Comença la segona meitat
Mou la pilota la Segoviana.
Descans
Igualtat en el marcador buscada. Després dels dos gols, el Nàstic s'ha quedat enrere i ha vist com la insistència de la Segoviana igualava un 0-2.
Al vuitè córner, un gol fantasma
Insistia la Segoviana i ha tingut premi. Nou gol de córner, el de l'empat, en el vuitè llançament. Centre al primer pal que Pascual remata en planxa. La pilota topa al travesser i bota, segons percep l'àrbitre, dins de la porteria de Dani Rebollo. És dubtós.
Gol de la Segoviana
Gairebé el gol olímpic!
Jugada assajada del Nàstic en un córner que Oliva ha d'evitar finalment el gol olímpic.
Targeta groga per a la Segoviana
La veu Borrego per aturar un contraatac.
La té Fernán
Cadena d'errors del Nàstic. Mala sortida de pilota en el servei de banda, tampoc aconsegueix sortir amb la pilota amb el peu poc després i Fernán remata des de la frontal i la pilota surt llepant el pal dret de Rebollo.
Sisè córner de la Segoviana
Nou servei de cantonada que el Nàstic aconsegueix defensar. Abans de la mitja hora ja hi ha 6 córners per a la Segoviana.
La Segoviana amb més intensitat
La Segoviana es mostra amb més força i més ambició. La pilota està, normalment, al camp del Nàstic.
Avís i gol
Després del primer gol, s'ha jugat sempre en el camp del Nàstic. Aquesta agressivitat l'ha castigat el Nàstic amb una contra per fer el segon, però el guió és el mateix. La pressió de la Segoviana ha fet perdre pilotes al Nàstic i ha forçat un córner que ha acabat el gol. Molt fàcil: centre al punt de penal i Chupo remata amb el peu.
Gol de la Segoviana
Mossega el Nàstic
Es veu un Nàstic molt agressiu en la pressió amb Narro a la dreta.
Contraatac de manual
De nou Antoñín. El davanter surt disparat a la contra després de defensar un córner i marxa tot sol a la porteria rival. En arribar a la frontal, cedeix la pilota al seu escuder, Víctor Narro, que, sense defensors al voltant, no perdona i marca.
GOL DEL NÀSTIC!
Antoñín cuina i Marc Fernández marca
Pilotada en llarg que Antoñín lluita amb cos i ànima contra el central rival. Lluitant, el grana guanya l'esfèric i quan queda la pilota morta, apareix del no-res Marc Fernández per rematar a boca de canó i marcar el primer.
GOOOOL DEL NÀSTIC!
Ho intenta el Nàstic
Atac forçat per la dreta que Víctor Narro en primera instància i Roberto Torres posteriorment acaben amb una rematada contra la defensa local.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Céspedes a la banqueta visitant
Hi ha un jugador del Nàstic a la Gimnástica. Marcel Céspedes, salouenc, està cedit al conjunt segovià. Céspedes és lateral esquerra i normalment destaca més com a carriler. Està cedit pel Nàstic fins a final de la temporada i el conjunt grana té el poder de renovar-li el contracte una temporada més.
Cultural i Ponfe es juguen la corona
En aquesta jornada simultània de transistor hi ha dos equips que es juguen la corona de la categoria. La Ponferradina rep a la Cultural Leonesa al Toralín en un derbi que pot ser decisiu. Si la Cultural guanya o puntua, podrien celebrar matemàticament l'ascens a Segona Divisió. Si ho fa la Ponfe, el conjunt del Bierzo dependria d'ell mateix perquè, llavors, una victòria en la darrera jornada les donaria l'ascens i la Cultural aniria al play-off.
Roberto Torres a l'eix
Nou canvi a l'onze, sense Gorostidi, serà Roberto Torres el company de Montalvo a l'eix, deixant l'extrem a Marc Fernández. Aquesta posició menys usual ja la va jugar el navarrès el dia del seu debut.
Dufurada
Canvi inesperat a l'onze inicial. Unai Dufur torna a un onze titular un mes després de la darrera vegada. Aquest 2025 no ha sigut l'any de Dufur. Malgrat ser un indispensable a l'inici del curs, aquest 2025 només ha jugat un total de 142 minuts i una única titularitat. Ara, Luis César li ha donat una oportunitat de passar per sobre de Gorka Pérez i Antonio Leal per ajuntar-se amb Óscar Sanz a l'eix.
"Entrenador nou, victòria assegurada"
Hi ha una dita en el món del futbol que diu: "entrenador nou, victòria assegurada". L'equip que estrena tècnic, normalment ho fa guanyant. Un triomf és exactament el que necessita el Nàstic: per trencar una maledicció fora de casa des de l'1 de febrer, per assegurar el play-off i per començar una nova era sense més dubtes. Això sí, en contra no ha tingut efecte aquesta dita, perquè tant Barça Atlètic com Unionistas van estrenar tècnic contra el Nàstic i van perdre. El Lugo també ho va fer, i va empatar (un punt enverinat).
Banqueta local
Carmona (ps), López, Díaz, Astray, Céspedes, Tellechea, Marcos, Ibáñes, Maroto i Postigo (ps).
Onze de la Gimnástica Segoviana
Oliva, Molina, Abel, Rubén, Ferrán, Manu, Llorente, Borrego, Berlanga, Farrell i Gómez.
Banqueta grana: Els revulsius de Luis César
Alberto Varo, Gorka Pérez, David Juncà, Antonio Leal, Álex Jiménez, David Concha, Oriol Subirats (juvenil), Enric Pujol (juvenil) i Agus Gutiérrez (juvenil).
Primer onze de Luis César
4-4-2. Dani Rebollo, Pol Domingo, Unai Dufur, Óscar Sanz, Joan Oriol, Roberto Torres, Marc Montalvo, Marc Fernández, Víctor Narro, Pablo Fernández i Antoñín Cortés.
El duel de Gimnàstics està a punt de començar!
Gimnástica Segoviana i Gimnàstic de Tarragona s'enfronten en un duel clau per als dos equips. Jornada 37, tot en joc. Si no guanya la Segoviana baixa de categoria i si no guanya el Nàstic s'encenen totes les alarmes. S'estrena Luis César a la banqueta d'un Nàstic que vol guanyar per trencar malediccions fora de casa i assegurar el play-off.