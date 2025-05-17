Diari Més

Final : Empat del Nàstic contra la Segoviana

ESC_GIMNASTICA SEGOVIANA

Gimnástica Segoviana

Chupo (16') Pascual (39')

Finalitzat

2

2

escut nastic

Nàstic

Marc Fernández (8'), Narro (12')

Àrbitre: Juan Antonio Manrique Antequera (andalús)
Els jugadors del Nàstic sortint per disputar el duel.

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal Quesada

Creat:

Actualitzat:

Final

Empat del Nàstic contra la Segoviana.

Salva Pol Domingo

COntraatac per a la Segoviana. Tres contra dos que salva Pol Domingo.

Roberto Torres al pal!

Rematada des de la frontal de Torres que va al pal.

Concha!

Tot sol Concha i la rematada surt molt per sobre del travesser.

Sis minuts d'afegit

El partit anirà al 96'.

Borrego, expulsat. La Segoviana amb 10

Falta de Borrego a Álex Jiménez, veu la segona groga.

El Nàstic demana l'hora

La Segoviana insisteix i el Nàstic fa minuts que ha signat l'empat.

Antoñín!

Xut creuat del davanter massa tou.

Canvi de la Segoviana

Marxa Gómez i entra Maroto.

Primera ocasió del Nàstic de la segona part

Centre lateral de Pablo Fernández que remata Antoñín Cortés que surt fora per poc.

De nou en un córner

Nou servei de cantonada amb perill de la Segoviana. Ha tingut el 3-2 Chupo.

El Nàstic fos físicament

La intensitat de la Segoviana és superior i el Nàstic es mostra un pas enrere. Moltes molèsties.

Canvi de la Segoviana

Entra Tellechea per Manu.

Targeta groga per a la Segoviana

La veu Manu tallant un contraatac d'Antoñín quan el davanter marxava sol. El Nàstic protesta la vermella,

Targeta groga per al Nàstic

La veu Roberto Torres.

Doble canvi de la Segoviana

Entren Marcel Céspedes i Hugo Díaz per Fernán i Berlanga.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Óscar Sanz.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Dufur.

Pèrdua i ocasió

Mala cessió de la defensa del Nàstic que Fernán aprofita per posar a prova Rebollo.

Primer atac del Nàstic

Centre lateral a ningú de Pablo Fernández. Primera aproximació grana de la segona meitat.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Pol Domingo.

Doble canvi grana

Entra Concha i Álex Jiménez per Narro i Marc Fernández.

Roberto Torres guia

El migcampista és l'home amb més criteri sobre la gespa. El Nàstic vol créixer a partir de les seves passades, però la realitat és que, des del gol, no ha trepitjat l'àrea rival.

Canvi del Nàstic

Entra David Juncà per Joan Oriol

Salva Joan Oriol el 3-2 i es lesiona

Contraatac de llibre de la Segoviana. Quan López estava tot sol a la frontal, Joan Oriol surt del no-res per tirar-se a terra i evitar, miraculosament, el 3-2. Al seu temps, es fa mal i demana el canvi.

Es fa mal Narro

Cop dur que s'ha emportat el balear.  Es queixa del turmell.

La Gimnástica reparteix

Molta intensitat del conjunt local. Superior. I es passen de frenada amb les faltes.

Comença la segona meitat

Mou la pilota la Segoviana.

Descans

Igualtat en el marcador buscada. Després dels dos gols, el Nàstic s'ha quedat enrere i ha vist com la insistència de la Segoviana igualava un 0-2.

Al vuitè córner, un gol fantasma

Insistia la Segoviana i ha tingut premi. Nou gol de córner, el de l'empat, en el vuitè llançament. Centre al primer pal que Pascual remata en planxa. La pilota topa al travesser i bota, segons percep l'àrbitre, dins de la porteria de Dani Rebollo. És dubtós.

Gol de la Segoviana

Gairebé el gol olímpic!

Jugada assajada del Nàstic en un córner que Oliva ha d'evitar finalment el gol olímpic.

Targeta groga per a la Segoviana

La veu Borrego per aturar un contraatac.

La té Fernán

Cadena d'errors del Nàstic. Mala sortida de pilota en el servei de banda, tampoc aconsegueix sortir amb la pilota amb el peu poc després i Fernán remata des de la frontal i la pilota surt llepant el pal dret de Rebollo.

Sisè córner de la Segoviana

Nou servei de cantonada que el Nàstic aconsegueix defensar. Abans de la mitja hora ja hi ha 6 córners per a la Segoviana.

La Segoviana amb més intensitat

La Segoviana es mostra amb més força i més ambició. La pilota està, normalment, al camp del Nàstic.

Avís i gol

Després del primer gol, s'ha jugat sempre en el camp del Nàstic. Aquesta agressivitat l'ha castigat el Nàstic amb una contra per fer el segon, però el guió és el mateix. La pressió de la Segoviana ha fet perdre pilotes al Nàstic i ha forçat un córner que ha acabat el gol. Molt fàcil: centre al punt de penal i Chupo remata amb el peu.

Gol de la Segoviana


Mossega el Nàstic

Es veu un Nàstic molt agressiu en la pressió amb Narro a la dreta.

Contraatac de manual

De nou Antoñín. El davanter surt disparat a la contra després de defensar un córner i marxa tot sol a la porteria rival. En arribar a la frontal, cedeix la pilota al seu escuder, Víctor Narro, que, sense defensors al voltant, no perdona i marca.

GOL DEL NÀSTIC!


Antoñín cuina i Marc Fernández marca

Pilotada en llarg que Antoñín lluita amb cos i ànima contra el central rival. Lluitant, el grana guanya l'esfèric i quan queda la pilota morta, apareix del no-res Marc Fernández per rematar a boca de canó i marcar el primer.

GOOOOL DEL NÀSTIC!

Ho intenta el Nàstic

Atac forçat per la dreta que Víctor Narro en primera instància i Roberto Torres posteriorment acaben amb una rematada contra la defensa local.

Comença el partit!

Mou la pilota el Nàstic.

Céspedes a la banqueta visitant

Hi ha un jugador del Nàstic a la Gimnástica. Marcel Céspedes, salouenc, està cedit al conjunt segovià. Céspedes és lateral esquerra i normalment destaca més com a carriler. Està cedit pel Nàstic fins a final de la temporada i el conjunt grana té el poder de renovar-li el contracte una temporada més.

Cultural i Ponfe es juguen la corona

En aquesta jornada simultània de transistor hi ha dos equips que es juguen la corona de la categoria. La Ponferradina rep a la Cultural Leonesa al Toralín en un derbi que pot ser decisiu. Si la Cultural guanya o puntua, podrien celebrar matemàticament l'ascens a Segona Divisió. Si ho fa la Ponfe, el conjunt del Bierzo dependria d'ell mateix perquè, llavors, una victòria en la darrera jornada les donaria l'ascens i la Cultural aniria al play-off.

Roberto Torres a l'eix

Nou canvi a l'onze, sense Gorostidi, serà Roberto Torres el company de Montalvo a l'eix, deixant l'extrem a Marc Fernández. Aquesta posició menys usual ja la va jugar el navarrès el dia del seu debut.

Dufurada

Canvi inesperat a l'onze inicial. Unai Dufur torna a un onze titular un mes després de la darrera vegada. Aquest 2025 no ha sigut l'any de Dufur. Malgrat ser un indispensable a l'inici del curs, aquest 2025 només ha jugat un total de 142 minuts i una única titularitat. Ara, Luis César li ha donat una oportunitat de passar per sobre de Gorka Pérez i Antonio Leal per ajuntar-se amb Óscar Sanz a l'eix.

"Entrenador nou, victòria assegurada"

Hi ha una dita en el món del futbol que diu: "entrenador nou, victòria assegurada". L'equip que estrena tècnic, normalment ho fa guanyant. Un triomf és exactament el que necessita el Nàstic: per trencar una maledicció fora de casa des de l'1 de febrer, per assegurar el play-off i per començar una nova era sense més dubtes. Això sí, en contra no ha tingut efecte aquesta dita, perquè tant Barça Atlètic com Unionistas van estrenar tècnic contra el Nàstic i van perdre. El Lugo també ho va fer, i va empatar (un punt enverinat).

Banqueta local

Carmona (ps), López, Díaz, Astray, Céspedes, Tellechea, Marcos, Ibáñes, Maroto i Postigo (ps).

Onze de la Gimnástica Segoviana

Oliva, Molina, Abel, Rubén, Ferrán, Manu, Llorente, Borrego, Berlanga, Farrell i Gómez.

Banqueta grana: Els revulsius de Luis César

Alberto Varo, Gorka Pérez, David Juncà, Antonio Leal, Álex Jiménez, David Concha, Oriol Subirats (juvenil), Enric Pujol (juvenil) i Agus Gutiérrez (juvenil).

Primer onze de Luis César

4-4-2. Dani Rebollo, Pol Domingo, Unai Dufur, Óscar Sanz, Joan Oriol, Roberto Torres, Marc Montalvo, Marc Fernández, Víctor Narro, Pablo Fernández i Antoñín Cortés.

El duel de Gimnàstics està a punt de començar!

Gimnástica Segoviana i Gimnàstic de Tarragona s'enfronten en un duel clau per als dos equips. Jornada 37, tot en joc. Si no guanya la Segoviana baixa de categoria i si no guanya el Nàstic s'encenen totes les alarmes. S'estrena Luis César a la banqueta d'un Nàstic que vol guanyar per trencar malediccions fora de casa i assegurar el play-off.

