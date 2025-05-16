Futbol
La Segoviana es jugarà l’últim tren per evitar el descens contra el Nàstic
Els de Luis César hauran de ser botxins d’un equip que no ha guanyat cap partit a casa el 2025
El Nàstic de Luis César s’estrenarà demà a La Albufera en un partit que s’ha convertit en una final. La Gimnástica Segoviana va evitar el descens la darrera jornada amb un gol al minut 96’ que va desfermar l’eufòria dels de Ramsés Gil. Ara, els segovians necessiten guanyar als tarragonins i també l’últim partit i esperar que els seus rivals fallin per assolir la permanència. Els grana necessiten el triomf per segellar el play-off i espantar fantasmes a domicili, així que hauran de convertir-se en els botxins.
El conjunt segovià va rebre amb la victòria contra el Sestao River una injecció d’adrenalina després d’una segona volta per a oblidar. Van començar guanyant al conjunt basc amb un gol matiner, però l’empat al 86’ els condemnava a Segona RFEF. El gol al 96’ ha donat esperances a un equip que va passar de ser una de les revelacions a un dels principals candidats al descens en qüestió de mesos i tot va començar amb el Nàstic.
La Segoviana va tancar el 2024 a tres punts del play-off. Els de Ramsés Gil van tancar imbatuts el mes de desembre, guanyant a l’Andorra i la Cultural Leonesa al Reino de León i després acomiadant-se vencent al Lugo abans de les vacances de Nadal. Amb tot, aquesta va ser la darrera victòria com a local de l’equip perquè aquest 2025 només ha assolit 3 victòries i totes han sigut fora de casa.
El Nàstic va rebre la Gimnástica en el primer partit de l’any amb una dinàmica oposada després d’un desembre per a oblidar, però el duel de gimnàstics va servir per despertar el monstre golejador grana que estava adormit. El Nàstic va guanyar per 5-0 un partit que podria haver acabat amb una golejada més gran. Des de llavors, la Segoviana va encadenar una dinàmica de set partits sense guanyar que el van enviar directe a les posicions de descens. La pèrdua de Davo, el seu pitxitxi, va incrementar la decadència d’un equip que, malgrat tot, va tancar files amb un entrenador que porta a l’equip des del 2022.
Ramsés Gil tornarà a enfrontar-se al Nàstic, ara amb una nova eina. Josh Ferrell va ser la incorporació ofensiva per suplir Davo i, en 15 partits que ha disputat, ha marcat 5 gols en el que ha sigut el seu debut a la categoria.
Amb tot, el principal punt dèbil de la Segoviana és la defensa. El club de Castella i Lleó és el més golejat de la categoria amb 66 gols. La seva fragilitat defensiva és demolidora i, en els darrers partits la solució que ha aplicat és un sistema de cinc defensors amb dos carrilers. En aquesta fórmula ha destacat el salouenc Marcel Céspedes. El jugador, que està cedit pel Nàstic fins a final de curs, ha disputat 11 partits des que va aterrar al gener després de jugar mitja temporada cedit a l’Alzira.
Tres baixes
El Nàstic de Luis César afronta el duel amb tres baixes. Migue Leal i Ander Gorostidi compliran cicle de targetes grogues. D’altra banda, Jaume Jardí té unes molèsties físiques que no l’han deixat entrenar amb normalitat durant la setmana i que, a falta de les darreres sessions, el descartarien per sumar-se a l’expedició grana.