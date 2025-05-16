Roda de premsa
Luis César: «Treballem sobre les coses bones que ja hi havia, incorporant matisos de la meva identitat»
L'entrenador gallec ha revelat que, després de cinc entrenaments, ja «té clar» el seu onze per a demà
Luis César ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la trenta-setena jornada del campionat de Primera Federació. El Nàstic inicia una nova etapa amb el tècnic gallec al capdavant buscant una victòria lluny del Nou Estadi que l'equip no troba des del mes de febrer. Luis César obrirà la seva tercera etapa al conjunt grana demà dissabte a partir de les 19h a La Albuera de Segòvia.
— Com has vist l’equip i com esperes el partit de demà?
«Després de només cinc entrenaments en quatre dies, seria precipitat treure grans conclusions. Ara bé, des del primer moment he percebut un gran compromís, esforç, dedicació i ganes de guanyar per part del grup. Aquests valors ja hi eren, i me’ls han confirmat des del primer dia. Estem intentant construir a partir de tot allò bo que ja tenia aquest equip, incorporant-hi matisos de la identitat futbolística que vull proposar. En aquesta fase estem.»
«Crec que arribem bé. Ens enfrontem a un partit molt important per als dos equips, davant un rival fort que es juga molt. Serà complicat rebaixar les pulsacions durant el partit. M’espero un duel intens, amb molta tensió i conseqüències importants per al resultat. És el tipus de partit de maig, on ja no hi ha xarxa de seguretat: et jugues molt i qualsevol error et pot deixar fora.»
— Queden sis punts en joc, i amb tres més asseguraríeu el play-off. Com ho veus?
«Ho veig bé, per això som aquí. El partit més important sempre és el següent, i encara que sembli un tòpic, és la realitat. Cada partit condiciona la percepció sobre nosaltres i sobre la nostra vàlua. Per tant, el focus només pot estar en el proper partit. És la primera oportunitat per aconseguir aquests tres punts que, tal com dius, són decisius, i l’anem a aprofitar.»
— Tens baixes. Faràs l’equip que vols o el que pots?
«Faré l’equip que vull, tenint en compte els jugadors disponibles. En aquests cinc entrenaments he pogut veure i sentir com encaixen els jugadors en la idea d’identitat que vull implementar. Estic valorant qui s’hi adapta millor.»
«No es tracta només d’un onze inicial: cal tenir impacte també des de la banqueta. Les eines que tinc són per fer servir al llarg dels 90 minuts. A partir de les sensacions d’aquests dies, triaré l’alineació que millor representi el que volem.»
«A més, espero que cada entrenament sigui una oportunitat perquè els jugadors creixin i entenguin millor què els demano. El meu objectiu és que cada dia estiguin més preparats i entenguin, gairebé de forma automàtica, què demana el joc i què demana l’entrenador.»
— Pel teu passat com a porter, mires especialment la porteria. Hi haurà canvi sota pals?
«No donaré cap pista sobre l’alineació. Ni del porter, ni del davanter, ni de cap altra posició. Tinc clar quin onze jugarà, però no crec que sigui convenient comunicar-ho ara.»
— L’últim partit, la Segoviana va evitar el descens al minut 96. Creus que vindran especialment motivats?
«És clar. Són partits de maig, d’objectius en joc, d’emocions a flor de pell. Això s’acaba tant per als de dalt com per als de baix. Estan vius després d’aquell final de partit i, per tant, ens espera un matx molt intens, amb molta tensió i un ambient potent, amb l’afició local apretant. Els meus jugadors tenen experiència en aquests contextos, i jo també. Sabem a què anem.»
— És clau marcar primer?
«No sé les estadístiques exactes, però si em preguntes si prefereixo marcar primer o encaixar, t’ho diré clar: marcar primer. Marcar et dona estabilitat emocional i genera dubtes a l’altre equip. Així que sí, intentarem avançar-nos i, si ho fem, buscar el segon.»
— Hem vist que treballes molt la pressió als entrenaments. Vols un equip actiu més que reactiu?
«Sí. El futbol té fases. Quan no tens la pilota, has de decidir si temporitzes o pressiones; i quan la tens, també has de saber què fer. Jo treballo aquestes dues cares del joc.»
«Els entrenaments busquen recrear situacions que passaran al partit perquè els jugadors les interioritzin. Quan aquestes accions es tornen automàtiques, l’equip guanya molt. Tothom pot aprendre, però no tots ho fem al mateix ritme. L’objectiu és que els jugadors entenguin què volem i actuïn sense haver de pensar-hi massa.»
— Tens clar l’onze o encara et falta alguna decisió?
«El tinc claríssim. Però, com he dit abans, no el faré públic. Entenc la pregunta, jo també la faria si estigués a la vostra banda, però no em convé revelar noms. No hi guanyo res, i sí que hi podria perdre.»
— Tres juvenils han entrenat amb vosaltres: Subirats, Pujol i Agus. Com els has vist? Tenen opcions?
«Són jugadors competents i competitius. Després de cinc entrenaments, hi ha un d’ells que veig molt, molt a prop de jugar. Veurem si es donen les circumstàncies.»
— L’equip no guanya fora de casa des del febrer. Has treballat l’aspecte mental?
«Sí, és una realitat que hem comentat amb els jugadors. Però les ratxes, bones o dolentes, no duren sempre. Aquesta, que ja és llarga, l’hem d’acabar. I no cal insistir gaire als jugadors: són els primers que volen guanyar, que volen sortir del camp contents. Ningú no vol perdre ni patir. I els primers a patir quan les coses no surten són ells. Volen guanyar a Segòvia, i treballarem perquè sigui així.»