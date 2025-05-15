Promoció
El Nàstic llença una promoció amb l'objectiu d'omplir el Nou Estadi l'última jornada de campionat
Els socis poden comprar fins a 4 entrades per 5 euros cadascuna, només de forma online i fins al dia del partit contra el CD Arenteiro
El Nàstic vol omplir el Nou Estadi Costa Daurada en el darrer partit de la lliga regular i, per això, ofereix una promoció exclusiva per als seus abonats. El duel, que tindrà lloc el dissabte 24 de maig a les 19 h contra el CD Arenteiro, serà, presumiblement, un partit clau per a la classificació pel Play-off d'ascens, i els granes volen comptar amb el suport de les màximes ànimes possibles.
Cada abonat podrà adquirir fins a 4 entrades a un preu especial de 5 euros cadascuna, disponibles únicament a través de la plataforma online. La promoció ja està activa i es podrà utilitzar fins al mateix dia del partit.
L’oferta està subjecta a la disponibilitat d’aforament de cada zona de l’estadi. En cas que s’exhaureixin les entrades en el sector de l’abonament, el soci podrà continuar beneficiant-se de la promoció en altres zones del recinte. Cal tenir en compte que es carregarà un cost de gestió de 1,90 € per entrada.
El club es reserva el dret a modificar les condicions de la promoció.