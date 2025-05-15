Futbol
L’ascens, un objectiu transformat en una necessitat que ha d’assolir Luis César
El tècnic gallec assumeix un repte que no l’és desconegut, com tampoc ho és agafar equips en el tram final de lliga
El Nàstic de Luis César ja comença a rodar. Amb tres sessions a l’esquena, l’equip comença a assimilar els detalls que el nou tècnic vol impregnar en el joc abans d’estrenar-se oficialment contra la Gimnástica Segoviana. L’objectiu de l’ascens de categoria és ara una necessitat, tal com es va verbalitzar durant la presentació del tècnic i pel moment de la temporada en el qual s’ha donat el canvi. Amb tot, no és un repte desconegut per a un Luis César que ho va assumir com una motivació i ja va acceptar: «He vingut per aconseguir tot el que es pugui».
Ha passat més d’una dècada des de la segona etapa al grana del tècnic gallec i més encara de l’històric ascens a Primera Divisió del Nàstic. En tot aquest temps, Luis César ha forjat un currículum que mostra la seva preparació per assolir l’ascens. Aquest camí ja el va recórrer amb l’Albacete la temporada 2013/2014. Aquesta gesta li va permetre assumir les regnes del Lugo en una primera etapa que és històrica per a l’entitat gallega, perquè és la millor classificació aconseguida. A més, també ha agafat amb èxit equips en moments crítics, com el Tenerife el curs 2018-2019 en el qual va aconseguir salvar en els quatre partits que va dirigir.
A l’altre cara de la moneda
Luis César arriba per rematar la feina de Dani Vidal i assolir l’ascens, una situació que ell mateix ja va viure amb el Real Valladolid a Segona Divisió. Llavors, l’equip de Pucela es trobava a tres punts del play-off d’ascens a Primera Divisió a vuit jornades per al final de lliga. Amb tot, la seva destitució va arribar després de perdre al Nou Estadi contra el Nàstic de Nano Rivas amb un gol d’Álvaro Vázquez al minut 89’. Aquell curs el va completar Sergio González, qui va acabar assolint l’ascens a través del play-off després d’acabar en cinquena posició.
Reivindicar-se
El repte que ofereix el Nàstic és també una oportunitat per a reivindicar-se per al gallec. Després de salvar el Tenerife, el pas per les banquetes no va ser tan afortunat. Primer va agafar el Deportivo en un moment de màxima pressió per als gallecs. Llavors va dirigir 12 encontres on va assolir dues victòries, quatre empats i sis derrotes. Finalment, el seu darrer equip va ser el Lugo en una segona etapa en el tram final del curs 2020/2021 en el qual va dirigir 8 partits i no en va guanyar cap, sumant tres empats i cinc derrotes.
Les tasques a millorar
Durant la presentació, Luis César va deixar clar que no arriba a l’equip grana escudant-se del passat «sigui gloriós o horrorós». La seva millor carta de presentació serà el duel contra la Gimnástica Segoviana d’aquest dissabte, un partit que, en cas de victòria, asseguraria el play-off. César aterra a l’equip per corregir les dues mancances que han causat la irregularitat al llarg de la temporada: els partits fora de casa i la fragilitat defensiva. Els grana no guanyen a domicili des de l’1 de febrer contra el Celta Fortuna i molts punts que s’han quedat pel camí han vingut per errors defensius. Trobar una solució a aquestes debilitats és ara l’objectiu més immediat del tècnic per assolir el necessitat ascens de categoria.