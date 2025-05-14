Futbol
La pancarta que ha aparegut al Nou Estadi durant els entrenaments del Nàstic
Llueix a la grada d'animació amb el missatge «Defenseu l'escut, defenseu Tarragona»
El passat dimarts va començar l'era de Luis César amb els primers entrenaments a les regnes de l'equip. Va ser una sessió doble de treball en la qual els jugadors es van exercitar al camp Annex i a la gespa del Nou Estadi. Al temple grana els esperava un missatge que lluïa al gol de muntanya, concretament a la grada d'animació.
Una pancarta estava penjada just darrere de la porteria amb un missatge clar: «Defenseu l'escut, defenseu Tarragona». Després del 'shock' que ha suposat el canvi a la banqueta amb tan poc temps de marge, per assolir l'ascens de la categoria, la penya Orgull Grana ha deixat el missatge al camp en senyal de record als jugadors de centrar-se en l'objectiu.
El Nàstic de Tarragona ha tornat a entrenar a l'Annex i a l'Estadi aquest dimecres al matí i ho farà també amb una única sessió demà dijous i divendres abans de sortir en direcció Segòvia per afrontar la penúltima jornada de competició contra la Gimnástica Segoviana.