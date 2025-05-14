Futbol
Fàbregas: «Dani Vidal ha estat destituït pels resultats»
El president executiu del Nàstic va destacar que «és una decisió complexa i valenta pel risc que s’assumeix. S’havia de capgirar la dinàmica negativa»
La destitució de Dani Vidal de la banqueta del Nàstic de Tarragona durant el vespre del darrer diumenge va estar marcada «pels resultats esportius». Així ho va destacar el president executiu del club, Lluís Fàbregas, durant la roda de premsa de presentació de Luis César. Fàbregas va subratllar que va ser una «decisió dolorosa», però que «es va prendre per petició de la direcció esportiva i amb la unanimitat del Consell d’Administració per canviar la dinàmica negativa de resultats».
La llunyania amb la primera posició i els darrers resultats han sigut clau, segons va apuntar el president, per formalitzar aquest cop de volant a la banqueta. «Estem en una posició dèbil. Encara no estem classificats matemàticament per al play-off i la tendència negativa de les darreres jornades ens ha allunyat dels objectius. No només de la primera posició, sinó també de la segona, la tercera i la quarta. No pot ser que mirem més enrere que cap endavant».
L’objectiu clar és l’ascens de la categoria i des de la direcció s’ha considerat que no es podria aconseguir amb Dani Vidal: «tots sabem aquí sabent el repte que suposa i l’esforç pressupostari que s’ha fet per aconseguir-ho. Som conscients dels resultats que s’han de donar».
Pel que fa a aquesta decisió, Fàbregas va subratllar que «ha sigut difícil i complexa, però també valenta pel risc que s’assumeix. El més fàcil hauria sigut deixar veure que passa i si no, tornar-ho a intentar. Però el Nàstic porta massa anys fora del futbol professional. Tothom demana ser-hi i necessitem confirmar-ho al camp». A més, va afegir que «tenim la millor plantilla de la categoria. Una barreja de veterania, joventut i il·lusió per aconseguir aquest canvi de categoria. Enguany, sempre que hem tingut una oportunitat d’aspirar a la primera plaça s’ha desaprofitat i això queda clar destacant que contra els tres primers només hem guanyat un partit de sis».
Finalment, el president va deixar clar que «Dani Vidal marxa pels resultats esportius, res més. Agraïm molt la seva feina i la seva entrega absoluta tots aquests anys al club. És part de la història del club i no tinc cap dubte que tornarà».
El director esportiu del Nàstic, Javi Sanz, va refermar aquesta posició: «hem de ser realistes. Encara no tenim el play-off tancat i no podem estar pendents dels perseguidors. Queda poc marge, però era una decisió de responsabilitat que s’havia de prendre». A més, va afegir que «hem d’arribar en les millors condicions possibles per afrontar un play-off. Enguany no hem sigut solvents i no ens hem acabat de trobar, sobretot fora de casa, això és un còctel que, tot plegat, forçava a prendre una decisió dolorosa».