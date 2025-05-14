Futbol
Comença la nova era de Luis César: «Vinc al Nàstic perquè sento que em necessiten»
El nou tècnic va destacar que l’ascens és una «motivació» i que «tingueu per segur que ho donaré tot per aconseguir-ho»
Ahir va començar una nova era al Nàstic de Tarragona. La tercera vinguda de Luis César es va formular amb una sessió doble de treball en la qual va ser la primera presa de contacte amb els seus jugadors i també amb la seva presentació, on va demostrar el seu compromís amb el club destacant que «si no fos el Nàstic qui em va trucar, no vinc».
Quinze anys després de la seva anterior etapa, Luis César torna amb un missatge clar: «Ho donaré tot perquè aquest equip aconsegueixi l’objectiu». El gallec és un home important a la història grana. Va ser el tècnic que va assolir l’ascens a Primera Divisió ara fa 19 anys. En aquest sentit, el fet de conèixer la casa i el seu bagatge en el futbol professional han sigut aspectes claus en aquesta decisió. De fet, així ho va subratllar durant la presentació el president Lluís Fàbregas: «Era Luis César o ningú. És un excel·lent professional que coneix la categoria i també l’entorn».
Aquest punt també va ser important per a César. El gallec va destacar que «no vinc per trobar-me una porta freda. Conec aquesta sala de premsa, conec el terreny, conec l’afició i tinc carinyo a l’escut». A més, va afegir que «si em truquen i sento que em necessiten, jo vinc. Si no fos el Nàstic no vindria. Tot i que hagués de lluitar per sortir del descens, si és el Nàstic vinc». Amb tot, tampoc va voler posar el seu passat al Nàstic com a bandera i va explicar que «no m’agrada parlar del passat, sigui gloriós o horrorós. Soc un nou Luis César i hi ha jugadors de Tarragona a la plantilla que quan vaig assolir l’ascens encara estaven al bressol».
Conèixer el terreny
El nom de Luis César fa mesos que ressona als passadissos del Nou Estadi Costa Daurada. La seva vinguda no va resultar una sorpresa quan es va fer oficial poques hores després de la marxa de Dani Vidal. En aquest temps, Luis César no ha estat aturat i va assenyalar que coneix bé a la plantilla que ara ha de gestionar. «Ho he vist gairebé tot. Com es guanya contra l’Amorebieta, com s’empata contra el Zamora, com es guanya al Zamora aquí a casa, com es guanya a Vigo i com es perd a Andorra».
En aquest sentit, va subratllar que «els conec i no els conec». «He vist l’hort, però només el coneix el que el cultiva. En el primer entrenament l’he començat a conèixer de veritat. He olorat l’aroma de les flors, la química que transmeten els jugadors i els he començat a sentir com a grup i avaluar-los pel seu futbol i la seva manera de competir».
Amb tot, el tècnic va confessar que «m’he trobat una plantilla en shock. Al final, ha marxat un home de club molt estimat i hi havia llaços personals i emocionals. Ha sigut un impacte. Però som homes de futbol. Els entrenadors venen i marxen i és el moment de ser pragmàtic, defensar l’escut i els interessos de l’entitat, perquè el bé del club és el bé de tots i s’ha de lluitar per aconseguir-ho».
L’ascens
El canvi a la banqueta arriba amb el deure de l’ascens de la categoria. Luis César va destacar durant la presentació que no ho ignora i va subratllar que «vinc a aconseguir tot el que es pugui». Amb tot, va destacar que «l’objectiu és sentir cada entrenament» i centrar-se primer en el següent partit.
La primera prova de foc del tècnic serà dissabte contra la Gimnástica Segoviana a domicili, el que ha sigut una tasca pendent del curs. «Alguna cosa hi haurà si no es guanya des de l’1 de febrer», va mencionar César. Dissabte, tindrà l’oportunitat de començar la nova era trencant la dinàmica i guanyant confiança.