Futbol
Luis César dirigeix avui el seu entrenament amb Juan Vizcaíno com a mà dreta
Vizcaíno omplirà el forat que ha deixat també l'acomiadament d'Iván Moreno
El Nàstic de Tarragona comença avui la nova etapa amb Luis César a la banqueta. El tècnic gallec dirigirà avui els seus primers entrenaments, un pel matí a les 10.30 hores i una segona jornada de treball a les 18 hores. De moment, ho farà acompanyat de Juan Vizcaíno com a nova mà dreta, que tot apunta que serà el segon entrenador.
El de la Pobla de Mafumet es va incorporar al cos tècnic de Dani Vidal el passat mes de novembre com a nou assistent tècnic. Qui va ser jugador del Nàstic i també va formar part del cos tècnic de Cholo Simeone a l’Atlético de Madrid continuarà amb Luis César, de la mateixa manera que el preparador físic Jordi Abella i l’entrenador de porters Manuel Oliva.
Vizcaíno, de moment, omple el forat d’Iván Moreno, que tampoc continuarà en el cos tècnic del Nàstic i ho va anunciar per les xarxes socials destacant que «Termina aquesta etapa en el club que porto a la sang. Gairebé dues temporades plenes de bons moments i d’alguns no tan bons. Gràcies per al suport. Del Nàstic fins al final!». A més, qui tampoc seguirà serà l’analista Jaume Garcia, qui va acompanyar també Dani Vidal des de l’etapa a la Pobla de Mafumet.
Aquests primers entrenaments seran la primera prova de contacte entre la plantilla del Nàstic i el nou tècnic, Luis César, que arriba amb la patata calenta d’assolir ara l’ascens de la categoria. Primer, però, haurà de tancar la participació en el play-off d’ascens que està només a una victòria de distància.
Aquests seran les primeres sessions abans d’estrenar-se en la seva tercera etapa al Nàstic aquest dissabte a domicili contra la Gimnástica Segoviana, un equip que es jugarà el descens amb el Nàstic.