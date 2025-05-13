Futbol
Dani Vidal s’acomiada del Nàstic: «La Vidalneta és i sempre serà grana»
El ja extècnic grana es va emocionar acompanyat de gairebé tota la plantilla, familiars i també aficionats
Dani Vidal es va acomiadar ahir a la tarda amb emoció després de tota una vida al Nàstic de Tarragona. El ja extècnic grana va entrar com un nen i ahir va tancar una etapa de catorze anys amb el cor trencat. Vidal va estar sol al pupitre de la sala de premsa del Nou Estadi. Cap membre del Consell d’Administració ni la direcció esportiva va ser present, però no va estar sol, sinó que va ser recolzat per gran part de la plantilla i els seus familiars, així com una cinquantena d’aficionats que el van rebre en acabar la roda de premsa.
Vidal estava visiblement emocionat i va ser Manuel Oliva, entrenador de porters grana, qui el va donar els ànims per iniciar un discurs del qual ningú està preparat. «Vull agrair al club per donar-me l’oportunitat d’entrar al futbol professional. En concret a Josep Maria Andreu, amb qui tinc una relació especial i a tots els empleats pel tracte que han tingut amb mi», van ser les primeres paraules de Dani Vidal. A més, va afegir que «agrair també a Raül Agné, pel temps plegats i per ajudar-me a estar llest per quan va arribar al moment. Als jugadors, per aguantar-me en els meus encerts i errors. I també al cos tècnic, que només nosaltres sabem el que ha sigut navegar plegats i m’heu donat aire quan em faltava». Finalment, va cloure amb un missatge clar abans de rebre una forta ovació: «La Vidalneta ha sigut, és i serà grana. No estaré tranquil fins que vegi samarretes amb aquesta furgoneta a Segona Divisió».
Del moment concret de l’acomiadament, Dani Vidal va apuntar que «va ser el diumenge entorn de les 19 hores. Em van trucar i em van dir que havia de venir al club perquè hi hauria un canvi. Vaig arribar i va ser menys de 10 minuts. En aquests moments un entrenador no vol explicacions, vol que sigui el més curt possible i tornar a casa amb la família». Vidal va destacar que llavors va avisar al capità, Joan Oriol, qui, al seu temps, va comunicar la notícia a la plantilla.
Aquesta temporada Dani Vidal ja va salvar més d’un ultimàtum, i, preguntat si havia notat falta de confiança, Vidal va subratllar que «no és fàcil confiar en un entrenador jove i es va fer. Evidentment, sabem l’exigència i la necessitat de sortir d’aquesta categoria. Penso que no tenen –la directiva– una feina fàcil. Estic agraït i vull marxar content i amb la consciència tranquil·la». Ara mateix, el Nàstic és cinquè, amb el play-off a només tres punts de segellar-se. En aquest sentit, Vidal va explicar que «no m’esperava la decisió. El play-off està encarrilat i tinc la gran confiança que anàvem a arribar molt preparats al play-off. Fa dos anys vam agafar l’equip al descens, l’any passat vam assolir esportivament un ascens de categoria i a dues jornades ho deixem amb encarrilat».
Records
Catorze anys a la disciplina grana són molts. «Vaig arribar amb 8 anys, vaig retornar amb 17 i des d’allà fins ara. Hi ha molts records», va explicar Dani Vidal. L’extècnic grana va detallar que «el play-off de l’any passat va ser espectacular, em quedo també amb les celebracions dels gols dedicats a la banqueta i també amb la victòria de l’any passat contra el Tarazona al Nou Estadi».
Dani Vidal també va tenir paraules per a l’afició, sobretot a les xarxes socials i a fenòmens que van sorgir d’allà com el de la Vidalneta.
Finalment, Dani Vidal va apuntar que «això és un aprenentatge. Em vull preparar per a pròxims reptes en aquesta categoria i en superiors. En cada club hi ha pressió i tant de bo tingui el suport que he tingut aquí en el dia a dia amb la plantilla».