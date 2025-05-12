Futbol
Ivan Moreno no seguirà al cos tècnic del Nàstic
El segon de Dani Vidal s'ha acomiadat del club a les xarxes socials
Després del cessi de Dani Vidal com a entrenador del Nàstic, el seu segon a càrrec, Ivan Moreno, ha anunciat que no continuarà tampoc a la banqueta grana, ara comandada per Luis César Sampedro.
Moreno, ha compartit un breu missatge d'acomiadament a través de les seves xarxes socials: «Avui acaba aquesta segona etapa al club que porto a la sang. Quasi dues temporades plenes de bons moments i d’algun no tan bo. Gràcies a tothom pel suport. Del Nàstic FINS AL FINAL» ha escrit el ja extècnic grana.
Diversos aficionats del Nàstic, han aprofitat la publicació per agrair-li la feina i desitjar-li sort.