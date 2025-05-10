Futbol
Final: El Nàstic empata a casa
Nàstic
Finalitzat
2
2
Lugo
Final
Els grana empaten a casa.
Targeta vermella per al Lugo
Erik Ruiz queda expulsat
Gol del Lugo
Jerry aconsegueix l'empat
4 minuts d'afegit
Targeta groga a Gorostidi
Doble canvi del Nàstic
Surten Gorka Pérez i Migue i entren Antonio Leal i Pol Dmingo
Creix la tensió
El Lugo s'aproxima amb perill a la porteria grana i la tensió creix entre l'afició
Doble canvi del Nàstic
Surten Antoñín i Roberto Torres i entren Marc Fernánfez i Álex Jiménez
Targeta groga per al Lugo
La veu Lizancos
El Lugo l'atura
Antoñín falla el penal
Penal favorable per al Nàstic
Targeta groga per a Migue Leal
Entrada molt dura de Migue Leal, que rep targeta groga
Gol del Lugo
Gol de Lizancos
Canvi del Lugo
Surten Vidal i Marcos i entren Ochoa i Rual
Canvi del Nàstic
Surt Narro i entra Concha
Gran parada de Rebollo
El central roba pilotes i arranca un atac que gairebé acaba en gol
Óscar Sanz, pletòric
El central roba pilotes i arrenca un atac que gairebé acaba en gol
Jugada perillosa del Lugo
El conjunt gallec ha estat a punt de marcar en una centrada lateral.
Arrenca la segona part!
Descans
Els grana acaben la primera meitat amb un 2-0
Per poc! Migue Leal es queda a un pas del gol
Pasada antològica de Roberto Torres a Migue Leal, que encara, xuta i esta a punt de marcar
SEGON GOL DEL NÀSTIC!
Joan Oriol fa el segon gol del partit!
Targeta per al Lugo
La veu el capità, Erik Ruiz.
Parada de Rebollo!
Rebollo evita el gol en el primer atac amb perill del Lugo amb una bona intervenció.
GOL DEL NÀSTIC!
Antoñín fa el primer gol del partit!
Estadi crispat
El nou estadi s'impacienta aviat amb l'arbitre
Targeta groga per a Víctor Narro
Empenta grana per l'esquerra
El Nàstic concentra bona part del seu atac per la banda esquerra, on Víctor Narro i R. Torres s’estan mostrant molt actius i protagonistes.
Targeta groga per a Mendoza
Targeta groga per Gorka Pérez
Casi Pablo!
A punt ha estat Pablo de marcar després de rematar una centrada per la banda dreta
Onze del Lugo
Marcos, Lizancos, J. Rodríguez, Erik, Zoilo, Marcos S., Yayo, Dani Vidal, R. Martínez, B. Mendoza i Jerry.
Banqueta grana
J. Jardí, A. Jiménez i D. Concha, Oriol, Varo, Pol Domingo, Juncà, Marc Fernández, Leal, Enric Pujol, Dufur.
Onze del Nàstic!
Dani Rebollo, Gorka, Gorostidi, Montalvo, Antoñín, Óscar Sanz, Pablo Fernández, R. Torres, Migue, Joan Oriol (C) i Víctor Narro.