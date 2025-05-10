Diari Més

Final: El Nàstic empata a casa

Nàstic

Finalitzat

2

2

Lugo

Imatge del Nou Estadi Costa Daurada durant el partit Nàstic-Lugo

Imatge del Nou Estadi Costa Daurada durant el partit Nàstic-LugoRedacció

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Final 

Els grana empaten a casa. 

Targeta vermella per al Lugo

Erik Ruiz queda expulsat

Gol del Lugo 

Jerry aconsegueix l'empat 

4 minuts d'afegit 

Targeta groga a Gorostidi

Doble canvi del Nàstic 

Surten Gorka Pérez i Migue i entren Antonio Leal i Pol Dmingo

Creix la tensió 

El Lugo s'aproxima amb perill a la porteria grana i la tensió creix entre l'afició

Doble canvi del Nàstic 

Surten Antoñín i Roberto Torres i entren Marc Fernánfez i Álex Jiménez 

Targeta groga per al Lugo

La veu Lizancos 

El Lugo l'atura

Antoñín falla el penal 

Penal favorable per al Nàstic 

Targeta groga per a Migue Leal 

Entrada molt dura de Migue Leal, que rep targeta groga

Gol del Lugo 

Gol de Lizancos 

Canvi del Lugo 

Surten Vidal i Marcos i entren Ochoa i Rual 

Canvi del Nàstic 

Surt Narro i entra Concha 

Gran parada de Rebollo 

El central roba pilotes i arranca un atac que gairebé acaba en gol

Óscar Sanz, pletòric

Jugada perillosa del Lugo 

El conjunt gallec ha estat a punt de marcar en una centrada lateral.

Arrenca la segona part!

Descans 

Els grana acaben la primera meitat amb un 2-0 

Per poc! Migue Leal es queda a un pas del gol

Pasada antològica de Roberto Torres a Migue Leal, que encara, xuta i esta a punt de marcar

SEGON GOL DEL NÀSTIC! 

Joan Oriol fa el segon gol del partit!  

Targeta per al Lugo 

La veu el capità, Erik Ruiz.

Parada de Rebollo! 

Rebollo evita el gol en el primer atac amb perill del Lugo amb una bona intervenció.

GOL DEL NÀSTIC!

Antoñín fa el primer gol del partit! 

Estadi crispat 

El nou estadi s'impacienta aviat amb l'arbitre

Targeta groga per a Víctor Narro 

Empenta grana per l'esquerra

El Nàstic concentra bona part del seu atac per la banda esquerra, on Víctor Narro i R. Torres s’estan mostrant molt actius i protagonistes.

Targeta groga per a Mendoza 

Targeta groga per Gorka Pérez 

Casi Pablo! 

A punt ha estat Pablo de marcar després de rematar una centrada per la banda dreta

Onze del Lugo 

Marcos, Lizancos, J. Rodríguez, Erik, Zoilo, Marcos S., Yayo, Dani Vidal, R. Martínez, B. Mendoza i Jerry.

Banqueta grana

J. Jardí, A. Jiménez i D. Concha, Oriol, Varo, Pol Domingo, Juncà, Marc Fernández, Leal, Enric Pujol, Dufur.

Onze del Nàstic! 

Dani Rebollo, Gorka, Gorostidi, Montalvo, Antoñín, Óscar Sanz, Pablo Fernández, R. Torres, Migue, Joan Oriol (C) i Víctor Narro.

El Nàstic-Lugo està a punt de començar! 

