Roda de premsa
Dani Vidal: «El primer objectiu és deixar la sisena plaça el més lluny possible i poder mirar cap a dalt»
L’entrenador del Nàstic reforça la confiança en el rendiment a casa, alerta del potencial del Lugo tot i la seva dinàmica i reivindica l’ambició i l’autocrítica del vestidor en l’esprint final cap al play-off
Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la trenta-sisena jornada del campionat de Primera Federació. El Nàstic torna a la seva zona de confort al Nou Estadi Costa Daurada amb ganes de mantenir la seva posició de Play-off després d'un cop dur a Andorra davant un Lugo amb el perill del descens a tocar. El partit es disputarà demà dissabte a partir de les 18:00 hores al coliseu grana.
Com veus l’ambient que s’ha generat de cara a aquest enfrontament?
«Ara sí que estem al tram final de temporada. Ens queden dos partits a casa i el de demà és el més important. Tenim moltes ganes de tornar a estar amb la nostra gent i donar continuïtat al bon nivell de l’equip a casa. La setmana s’ha preparat molt bé. Sabem que el rival no ens ho posarà fàcil, però si fem el que toca, tenim moltes opcions de guanyar.»
El Nàstic se sent molt còmode a casa...
«Sí, potser ens estem mal acostumant, perquè en aquesta categoria això és molt difícil. Ho donarem tot per mantenir aquesta dinàmica. El més important és guanyar els tres punts, encara que sigui amb un marcador ajustat o patint fins al final. Si és així, ho signo ara mateix.»
Hi haurà novetats a l'onze inicial?
«Intentarem no donar pistes al rival. L’equip porta setmanes a un molt bon nivell. De vegades hem fet canvis per decisió tècnica, altres per sancions. Tenim força clar quin serà l’equip titular, però els partits es guanyen al minut 98, no al 20. Tots els jugadors són importants, tant els que comencen com els que entren després.»
Després del cop de l’any passat, també cal gaudir d’on està ara mateix l’equip?
« Jo ho intento. Soc un afortunat: entreno a casa, en el club de la meva vida, i guanyem molts partits. La feina del dia a dia em fa sentir orgullós, tot i que sempre es poden fer les coses millor. Soc molt autocrític i crec que cal mantenir aquesta ambició. El grup també ho és.»
«La clatellada de l’any passat, va ser molt dura, queda lluny, però remuntar-ho no és fàcil. Hi ha equips que després d'un cop així, han estat trontollant i nosaltres hem aconseguit com a mínim, en el dia d’avui, dependre de nosaltres mateixos per intentar fer aquest play-off, intentar quedar el més a dalt possible i intentar aconseguir l’objectiu que tots sabem quin és.»
Us heu enfrontat a equips que han canviat d'entrenador. Et preocupa que el Lugo, tot i la seva dinàmica, té una plantilla forta?
«A mi no m’agraden els canvis d’entrenador, però si volen seguir així... El Lugo té un equipàs, però aquesta categoria és molt complicada. A vegades un equip que sembla que ha d’estar a dalt acaba lluitant per no baixar. És cert que els canvis generen incertesa, però ja ens hem adaptat a situacions similars. Demà ens trobarem un rival intens i dependrà de nosaltres si aquesta intensitat dura més o menys.»
Aquesta setmana s’ha anunciat la renovació d’Enric Puyol, una forta aposta per la pedrera.
«Si el club ha fet aquest pas, és perquè el seu rendiment als entrenaments és molt alt. Ara cal veure’l competir. Estem convençuts que té nivell, però cal posar-lo en escenaris on se senti còmode. No volem cremar-lo. Té una bona mentalitat, ha corregit els seus dèficits i esperem que pugui aportar molt amb la samarreta del Nàstic.»
Cada victòria en aquest tram final és també un plus de confiança per al que ve?
«Sens dubte. Ja queda molt poc. Cada victòria ens dona confiança de cara al proper partit. El primer objectiu és intentar deixar la sisena plaça tan enrere com sigui possible, com més aviat millor, i assegurar matemàticament la presència al play-off. A partir d’aquí, mantenir la mentalitat i l’ambició per mirar més amunt i escalar el màxim de posicions possibles.»
Com arriba l’equip? Hi ha alguna baixa d’última hora?
«No, tenim tots els jugadors disponibles excepte Borja, com sempre. A aquestes alçades hi ha petites molèsties, però esperem que demà estiguin tots llestos.»
Teniu la sensació que, jugant al nivell dels últims partits a casa, és molt difícil que el rival tregui res?
«Sí, si mostrem aquest nivell, segur. Hem tingut trams de molt bon joc, hem generat moltes ocasions i el rival gairebé no ens ha creat perill. Ens hem sabut adaptar a diferents esquemes i això ens dona confiança. Demà l’entrenador rival voldrà aprofitar els nostres punts febles, però nosaltres hem d’impulsar-nos al màxim.»
Hi haurà una parella de centrals definida o seguirà variant com fins ara amb la presència d'Óscar Sanz?
«Veurem una mica de tot. La confiança, els resultats i el rendiment condicionen les decisions. També l’estat del terreny de joc si és un desplaçament, pot condicionar. Tots sabem què ens aporta l’Óscar tant al mig del camp com a l’eix de la defensa, i què pot oferir una parella amb l’Ander i el Monti, o un dels dos amb l’Òscar. Depenent de la combinació, pots guanyar sortida de pilota des del darrere o més múscul al mig del camp. Tot depèn una mica del que considerem més adient per a cada partit. Si cal fer canvis, ja ho hem fet durant 35 jornades, i crec que, si els hem de tornar a fer, no ens tremolarà el pols.»