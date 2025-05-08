Lateral del Nàstic
Nàstic
Pol Domingo: «Estem en el moment més bonic de la temporada i amb els nostres no fallarem»
El lateral del Nàstic explica al Diari Més com se sent l’equip després de la derrota contra l’Andorra, com s’ha d’afrontar el que queda de temporada i també sobre la competència a la banda dreta
Com està l’equip després del duel contra l’Andorra?
«Va ser una derrota dura i més perquè va ser contra un rival directe. Em quedo amb les sensacions positives del partit. Al final vam tenir 6 o 7 ocasions de gol. No vam tenir l’encert que normalment tenim a casa, però jugant així i generant ocasions acabarem tenint la recompensa».
Què passa fora de casa perquè no es pugui veure el Nàstic que es veu al Nou Estadi?
«És una realitat que fora de casa ens està costant. A casa, amb els nostres al costat, són un equip molt potent i com a visitants no donem amb la tecla. Crec que aquest equip competeix allà malgrat que no aconseguim bons resultats recentment. No crec que sigui la dinàmica de tota la temporada, estem tenint ocasions, però se’ns escapen els punts per detalls a les àrees i estem treballant per solucionar-ho».
Després de la derrota contra l’Andorra i perdre l’opció de quedar primer, on ha de mirar l’equip?
«Sempre en el següent partit. El futbol no espera i contra el Lugo tenim una final. Hem de treure els tres punts amb la nostra afició i després ja pensarem en el següent rival. Estem en el tram més bonic de la temporada i amb els nostres donant suport estic segur que no fallarem».
El 'play-off' és una oportunitat o un càstig?
«És una oportunitat que molts equips voldrien aconseguir al principi de la temporada. No és fàcil fer un play-off a la Primera Federació i ho sabem, així que la nostra feina ara és continuar treballant per assegurar-lo guanyant primer al Lugo dissabte».
Més enllà dels punts, també es necessita una victòria per sumar confiança?
«Està tot lligat. En aquesta lligueta de tres partits hem de treure els màxims punts possibles per assegurar una bona posició i arribar amb bona dinàmica al play-off. Confiança en tenim. Per l’afició, per l’equip i per la ciutat tirarem endavant l’objectiu que estem lluitant durant tota la temporada».
El duel contra l’Andorra va ser el seu retorn després de la lesió. Com se sent?
«La veritat és que va ser una lesió una mica complicada perquè em vaig trencar l’isquio per dos llocs diferents. M’ha costat una mica més de l’esperat recuperar-me, però em sento bé i és qüestió d’anar rodant, d’agafar ritme competitiu una altra vegada».
Com encara la competència amb Migue Leal?
«Això és futbol i sempre hi ha molta competència i molta competitivitat. Migue Leal és un gran jugador que ha donat un plus a l’equip. La meva feina ara és continuar treballant per aconseguir les oportunitats. Els dos estem entrenant bé i la meva tasca és complicar la decisió al míster per decidir la seva millor opció. Dins d’un equip la competència és molt bona i puja el nivell tots dos. La realitat és que un lloc a l’onze del Nàstic és molt car, hi ha jugadors de gran nivell i ara toca treballar per obtenir un forat».
Va debutar com a central i fa uns anys va guanyar la posició a Carlos Albarrán al lateral dret. Ara, en una defensa amb tants canvis a l’eix, es veu tornant a la posició de central?
«El míster ja sap que estic disposat a jugar a la posició que necessiti l’equip. Estic disposat a jugar de tot, com si fes falta jugar de porter».
Com veu el duel de dissabte contra el Lugo?
«En aquest moment de la temporada tots els equips es juguen molt així que m’espero un partit molt dur en el qual haurem de mostrar la nostra millor versió, però estic segur que amb un Nou Estadi ple ho tindrem de cara».
Aquest juny acaba contracte amb el Nàstic, per on passa el futur de Pol Domingo?
«La veritat és que ara mateix estic concentrat en els partits que queden. Hem de fer-ho el millor possible i competir al màxim per aconseguir l’objectiu. A partir d’aquí, ja veurem».